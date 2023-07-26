侯友宜民調上升2.8個百分點　邱毅獻「3招」：可取代柯文哲老二地位

▲新北市長侯友宜受訪。（圖／記者許靖騏攝）



記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》26日公布2024大選7月民調，民進黨總統參選人賴清德支持度35.1%居冠、民眾黨總統參選人柯文哲24%居次、國民黨總統參選人侯友宜19.9%居末；侯友宜上升2.8個百分點。對此，前立委邱毅今日表示，只要謹記「尊韓、侯競辦執行長金溥聰少開口、重砲打民進黨」這三招，侯友宜要將目前的短多現象轉化成穩定上揚，取代柯文哲的老二地位，並非沒有可能。

邱毅在臉書發文表示，這次侯友宜應該高興了，因為侯友宜現在雖還是老三，但支持率上升2.8個百分點，與柯文哲差距已在5個百分點內。至於在四腳督情況下，鴻海集團創辦人郭台銘支持率持續往下，已與侯友宜拉開差距。

邱毅認為，這對侯陣營來說絕對是好消息，而造成這種現象的原因有三點：第一是723全代會前高雄市長韓國瑜出席，侯友宜正式道歉，並禮遇韓，使部分韓粉回流。第二是金溥聰強勢壓制對侯友宜的不利消息，造成「短多長空效果」，現在已經出現短多，要防長空出現。第三是柯文哲失言頻頻，再加上716遊行形成負面聲浪，柯的危機處理不及格。

「侯友宜要將目前的短多現象轉化成穩定上揚，取代柯文哲的老二地位，並非沒有可能。」但邱毅也說，侯友宜要謹記三招：第一是繼續尊韓，但別再耍弄不分區立委的招式；第二是金溥聰少開口，不要再挑起黨內互打的戰端；第三是重炮打總統蔡英文、民進黨主席賴清德，若能有具體的揭發弊案更好。