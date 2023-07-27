2023全國縣市施政滿意度調查　嘉義市連2年蟬聯大滿貫

▲▼ 2023全國縣市施政滿意度調查，嘉義市為全台唯一連續2年蟬聯大滿貫 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣世界新聞傳播協會公布「2023全國縣市施政滿意度調查」，11項施政面向評比，嘉義市囊括4金7銀，在醫療衛生、教育品質及藝術文化等項目持續鍍金，亮眼成績居非6都縣市之冠，成為全台唯一連續2年蟬聯大滿貫的縣市，黃敏惠市長獲得超過8成的首長滿意度，拿下金獎殊榮。

黃敏惠指出，民調是施政的重要參考，民意的支持是市政進步的最大動力。嘉義市是民主聖地，也是剛剛好的城市，市民朋友以嚴謹態度、高水準監督市政，這次不僅囊括4金7銀的大滿貫成績，在醫療衛生、教育品質及藝術文化等面向，持續多年衛冕金獎，感謝市民朋友與市府團隊努力耕耘，得到高度肯定，這也代表著嘉義市的DNA，重視醫療、教育和藝術文化。帶領嘉義市不斷超越，成為「全齡共享、世代宜居」，讓「世世代代好倚起，大大小小攏尬意」的幸福城市。

嘉義市今年再度榮獲10大面向大滿貫佳績，為全台非6都縣市之冠；黃敏惠市長勇奪縣市首長滿意度金獎殊榮。另外，醫療衛生連續5年霸榜金獎、教育品質連續4年蟬聯金獎、藝術文化連3年奪金，觀光旅遊、治安狀況、經濟發展、交通狀況、環境保護、社會福利、幸福感等，皆榮獲銀獎肯定。

嘉義市擁有豐富醫療資源，推動健康促進更是不遺餘力，包括整合性健康篩檢、根除C肝計畫、設立長照據點，及建置守護嘉憶人APP、失智友善照護網等。面對高齡化社會來臨，市府超前佈署整合跨部門相關領域，打造全國第一個「樂齡勇壯城」，佈建全方位的康健環境，透過樂齡健康訓練場、遍布市區的6處銀髮健身俱樂部，鼓勵長輩走出家門與人互動，安排長者騎馬、運動及園藝活動，實現長者活躍老化，讓「勇壯」取代「衰老」成為長者的新關鍵字；111年勇奪健康城市非六都全國第1，全國總排名第2，僅次於台北市。平均每位執業醫師、護理師服務人數和照服員人數3項指標，近3年均維持在前2名，成效有目共睹。

黃敏惠市長出身教育界，深知教育對於國家與城市競爭力的重要，市府秉持「人文第一，科技相佐，精緻創新，國際視野」的教育發展綱領，引領全國推動班班有冷氣、校校有外師；同時致力推動科學教育，科技中心設置比率是全國之冠，蓄積豐富的科學教育量能，即將邁入20週年的「科學168」更早已成為中南部最重要、孩子們最期待的科學夏令營。此外，嘉義市率全國之先，調降公幼師生比，以提升幼教品質；全額補助國中小學教科書費用，降低家長負擔，為教育挹注資源，打造良好環境及優異師資，讓孩子快樂學習。

嘉義市將設計思維導入城市治理，2021年主辦台灣設計展，展現小城豐沛的藝文能量，拓展城市尺度並策動城市景觀更新；積極協助嘉義在地業者運用「設計力」，輔導產業不斷創新，為在地品牌升級加值，開啟市民對美學與藝術的想像，更吸引青年設計人力回嘉，促使嘉義市文創產業大步向前，強化文創軟實力；設計展後，延續「設計思考」的核心價值，市府積極推動社會設計、跨界連結及人才培育，為嘉義市藝文與城市風貌帶來新氣象，成果深受肯定。

值得一提的是，嘉義市觀光旅遊面向在無大山大水的自然環境下，仍憑藉豐厚多元的在地文化及人文底蘊連年獲銀獎肯定；嘉義市旅宿業更在疫情衝擊的逆勢中開創新局，2022年刷新旅宿業住宿人次歷史新高，寫下超過184萬人次、較前一年成長37%的亮眼紀錄，6月底甫結束的泰國觀光推介會，嘉義市讓宗教觀光與世界接軌，反響熱烈，更是疫後第一個由縣市長帶隊前往泰國辦理觀光推介會的城市，嶄露嘉義市拓展觀光旅遊舞台的企圖心。

台灣世界新聞傳播協會辦理22縣市施政滿意度調查，今年邁入第5屆，調查內容除縣市長施政滿意度外，也涵蓋「治安狀況」、「經濟發展」、「交通狀況」、「環境保護」、「醫療衛生」、「社會福利」、「教育品質」、「觀光旅遊」、「藝術文化」與「幸福感」，共11個施政面向。

此次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對全國22縣市20歲以上的成人，進行隨機抽樣電話訪問，訪問期間為2023年5月24日至7月4日止，共成功訪問 1萬3千937 份有效樣本。