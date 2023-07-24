嘉義市首辦「惜食料理食譜暨教案甄選」　推廣惜食理念結合食譜

▲▼嘉義市112年首惜廚師惜食料理食譜暨教案甄選 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「美味食譜、創意教案」開創臺灣料理新食代，為推廣淨零綠生活及惜食文化，嘉義市政府環境保護局於東吳高級工業家事職業學校舉辦「嘉義市惜食料理食譜暨教案甄選活動－惜食嘉好味惜食料理食譜組決賽暨頒獎典禮」，惜食嘉好味競賽為嘉義市首次辦理，分別以惜食料理食譜組及惜食教案組進行甄選，並廣邀具廚藝對惜食議題有興趣愛好者參賽。

該次競賽特邀請餐飲廚藝專家學者國立高雄餐旅大學陳紫玲副教授、環境教育專家學者國立臺中教育大學林素華副教授及國立嘉義大學黃柔嫚副教授組成評審小組就惜食理念、食材利用度、創新性、菜餚美味度及說菜等項目進行評選，參賽者紛紛展現對惜食料理熱忱及廚藝才華；經過一番激烈角逐，最終惜食料理食譜組由李正嘉以五彩繡球黃瓜盅，榮獲第1名惜食廚師獎。第2名惜食職人獎莊羽芯、第3名惜食達人獎侯明宏及惜食新秀獎許喬惠、龔萃萱。惜食教案組則由李柏慶及王郁慈以「惜福、惜食、下一代更幸福」獲得創新教學獎，李正嘉、李柏慶及王郁慈將代表嘉義市參加由行政院環境保護署主辦「112年首惜廚師甄選活動」全國總決賽。



嘉義市政府環境保護局表示，惜食料理食譜及教案甄選活動，除了考驗參賽者廚藝技巧及創新外，更將惜食理念與食譜結合落實，期望透過惜食料理食譜及惜食教案推廣，讓更多人了解惜食重要意涵，以達環境永續。