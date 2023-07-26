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台鐵南迴線17時後各級列車全面停駛　平溪深澳支線下午陸續停開

▲▼EMU3000型特仕車今首度試辦每列6節自由座。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵南迴線下午17時後各級列車停駛。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮對台灣威脅漸增，台鐵今(26日)下午再宣布，南迴線下午17時後各級列車全面行駛外，平溪線、深澳線等支線下午13時40分起陸續停駛。

台鐵南迴線自今下午17時起，原本規劃對號列車停駛、區間車視風雨情況機動行駛，不過台鐵今下午再宣布，南迴線(枋寮－台東間)17時00分以後各級列車停駛，也包括區間車。

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其中，南迴線順行列車台東站自708次莒光號(台東15:27開、枋寮17:28到)、 168次自強號(台東16:00開、潮洲17:19到)以後班次全部停駛，包括324次(台東=臺南間)停駛；386次改為(台東=屏東間)停駛；428次(台東=新左營間)停駛；328次(台東=新左營間)全區間停駛；434次(台東=新左營間)停駛。

南迴線逆行列車-枋寮站自313次自強號(枋寮15:52開、台東17:29 到)以後班次全部停駛，包括165次(潮洲=台東間)停駛；317次(枋寮=台東間)停駛；323次改為(屏東=台東間)停駛；385次(潮州=台東間)停駛；327次(新左營=台東)全區間停駛。

此外，台鐵平溪、深澳線下午也將停駛，包括八堵往菁桐方向，自4826次(八斗子13:40開)起停駛；菁桐往八堵方向：自4825次(菁桐14:11開)起停駛。另內灣線、集集線、沙崙線等正常行駛。

另西部幹線(基隆=潮州間)正常行駛。東部幹線(台北=花蓮=台東間)：正常行駛。

台鐵表示，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

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