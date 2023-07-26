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快訊／颱風假有望！「雲林以南」全列陸上警戒區　暴風圈即將觸陸

▲▼杜蘇芮來襲，氣象局7/26下午說明。（圖／氣象局）

▲杜蘇芮暴風圈即將觸陸。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局更新最新一報陸上、海上颱風警報，陸上警戒範圍擴大至雲林、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東、屏東、恆春半島、澎湖，等於雲林以南全數列為警戒區，若地方政府評估，有機會視需求放颱風假。另外氣象局預估，颱風暴風圈離南端陸地很接近，未來一到兩小時就會碰到恆春半島陸地。

氣象局預報員劉宇其表示，目前颱風強度巔峰已過去，正逐漸減弱，現在已移動到恆春南方290公里海面上，未來一到兩小時內暴風圈就會觸碰到恆春半島的陸地，暴風圈也會籠罩中南部陸地，因此陸警範圍增加為雲林以南、花東、澎湖等。

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▲▼杜蘇芮來襲，氣象局7/26下午14:30持續發布警報。（圖／氣象局）

▲杜蘇芮更接近台灣，陸上颱風警戒範圍擴大。（圖／氣象局）

今晚到明晨東半部、恆春半島降雨最明顯，西半部山區、南部、北部有間歇性雨勢，明日颱風移動到台灣西南方的海面上，南部、澎湖、金門的雨勢都會轉大。

另各地風力也會增強，北部、東半部、恆春半島、金門、馬祖沿海有七到九級強陣風，大武已測得十級強陣風，今日台東、恆春半島隨著颱風接近，持續會出現十級陣風，因地形影響，大台北盆地內也會有強風，金門則是陸續會出現八到十級強陣風。明日台南以南沿海都會有明顯強風。

劉宇其提醒，今晚到明天台東、恆春半島持續有強風豪雨，宜花同樣要注意豪雨不斷，北部、馬祖則因地形影響有強陣風，尤其台北盆地內強風明顯，南部、澎湖、金門在明天白天起風雨會依序增強，中部影響雖較小，但若颱風更接近，也會有間歇性雨勢。另有預報顯示，颱風接近的過程中更靠近陸地，風雨可能更劇烈。

▲▼杜蘇芮來襲，氣象局7/26下午說明。（圖／氣象局）

▲▼氣象局公布最新風雨預測。（圖／氣象局）

▲▼杜蘇芮來襲，氣象局7/26下午說明。（圖／氣象局）

▲▼杜蘇芮來襲，氣象局7/26下午說明。（圖／氣象局）

▲▼氣象局下午說明颱風最新預測。（圖／氣象局）

▲▼杜蘇芮來襲，氣象局7/26下午說明。（圖／氣象局）

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