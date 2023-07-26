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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反擊民眾黨「前瞻錢坑」指控　賴清德下令黨籍立委闢謠

▲▼賴清德出席民進黨提名記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨近期高分貝質疑，蔡政府無視財政紀律，把「前瞻」計畫變成「錢坑」計畫，高得嚇人的軌道建設自籌款，更成為地方財政的大錢坑。不過，民進黨主席、總統參選人賴清德今（26日）駁斥指，此說法不公平，請民進黨立委、立委參選人走入基層時，利用各種機會說明前瞻基礎建設在城市發揮的效果。

賴清德今天下午在民進黨中常會表示，在野黨陸續提出一些說法，對於前瞻基礎建設所發揮的功能，給予不公平的待遇，如果民進黨立委有機會，就自己所在的縣市，不管在各種場合，哪一些公共建設是透過前瞻基礎建設所幫助的，相信應該會更容易讓全國的民眾知道前瞻基礎建設的功能。

賴清德舉例說，例如地下停車場的建設，包括新北市、台北市、台南市，特別都有需要；還有治水、滯洪池，當時嘉義縣有淹水情況，所以嘉義縣政府希望能夠幫助、開闢滯洪池，滯洪池這個經費也是來自前瞻基礎建設。他表示，只要每一個立委及立委參選人，在跑行程時走入基層，不妨撥出一些時間，利用各種機會，詳細地說明前瞻基礎建設在每一個城市裡面發揮的效果，相信民眾應該更容易了解。

此外，黨秘書長許立明會中也談及，藍白陣營在過去這段時間，對政績、行政團隊進行「毀滅性的攻擊」，拜託民進黨全黨團結一致，要有整體性的反擊，除了行政院長第一時間回應、做總體性政策說明外，很多建設的說明、澄清，還需仰賴各個選區的立委和立委參選人，例如身兼中常委的立委蘇巧慧近日特別將選區的前瞻基礎建設羅列出來，讓人民更有感，了解到底這些建設、前瞻預算用在哪裡。

許立明說明，舉例來說，行政院長蘇貞昌任內推動班班有冷氣、人行道改造，都是讓民眾有感的政策，也都是前瞻預算所挹注，期待中央、地方攜手合作，黨團、黨、行政團隊，大家分進合擊，也拜託立委、立委參選人可以多多幫忙，讓攻防更有成效，讓政績說明更有感、更立體化。

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