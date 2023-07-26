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郭台銘毀諾參選？　前藍委反批「國民黨笨蛋一堆」答應的都沒做

▲▼鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

為了替黨籍總統參選人侯友宜進行整合，國民黨亟思勸服鴻海創辦人郭台銘不要獨立參選總統，並多次呼籲郭不要毀棄承諾。對此，與郭台銘以「關公兄弟」相稱的前立委盧嘉辰今（26）日駁斥，當初是承諾響應「非綠大聯盟」，但是黨主席朱立倫與秘書長黃健庭突生變數。盧並痛斥國民黨，黨中央笨蛋一堆...答應要做的卻都沒有做，還稱沒看過這麼荒唐的初選辦法，反問到底是誰毀棄承諾。

盧嘉辰今下午1時出席土城順聖宮關聖帝君聖誕千秋法會並接受媒體聯訪，盧表示，郭台銘當初相當響應朱立倫拋出的「非綠大聯盟」倡議，在此下架民進黨的原則之下，都非常樂意配合國民黨，未料中間徵召過程突生變故，朱立倫跟黃健庭他們兩位都是當事人，他們要自問良心，到底責任該誰負，大家都很清楚！

對於當初徵召爭議，盧嘉辰表示，初選總要取信於民，但他看過無數次初選辦法，從未看過那麼荒唐的一次，居然這樣走黑箱的回頭路，根本連三流政黨都不如，結果還要把責任怪在別人身上，引發各界質疑的聲音。盧強調，不要說郭台銘反悔翻桌，重點是大家都還是在拱郭，正因為郭有改變台灣的心，否則支持者不會吃飽沒事幹，到處幫郭奔走。

盧嘉辰接著痛批國民黨「黨中央笨蛋一堆！」並指侯友宜帶職參選是其民調低落的最大致命傷，反觀郭台銘無償全省走透透，繼續執行「為國為民郭台銘」的承諾，國民黨則是答應要做的卻都沒有做，提出各種吹牛政策。盧表示，郭台銘放下身段幫忙基層，舉凡屏東議長周典論拜託郭處理龍膽石斑，也處理台東釋迦，因此表態力挺郭，強調「我們關公兄弟！義不容辭！」

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