「賴清德民調沒這麼美好」　徐巧芯舉3困境：綠營也有整合問題

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者陳家祥攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德在多份民調中都穩定領先，但支持度多停留在三成六左右，並未突破四成。對此，國民黨台北市議員徐巧芯26日就在臉書直言，「雖然民調維持領先，但沒有表面上這麼美好」，並提出三點賴清德民調無法突破40%的困境來源。

第一，徐巧芯表示，整合問題不只是國民黨碰到，其實民進黨也有整合問題。她舉出，社會上「反綠」的聲量已經很大，但如果加上「反新潮流」的聲量，力道更大，過去英系的宮廟組織並沒有從英系順利移轉給賴清德；過去台北、台南、屏東各派系的新仇舊恨，賴清德陣營也沒有安撫完成。

第二，徐巧芯提到，賴清德無法「英規賴隨」的則是對美關係。她指出，美方的「疑賴論」過去在政壇就有所傳聞，但一直到了金融時報報導美方對賴清德「白宮說」的反彈，才正式浮到檯面上，又挑在賴清德宣布要過境美國之際，等於是打了賴清德火辣的一巴掌。

第三，徐巧芯認為，再加上側翼最近開始野火燎原，重新出發，無論是攻擊實況主丁特或者到處造謠，都再度引起人民反感，頗有2022年大選的部分既視感，恐怕「幫倒忙」也會成為賴清德選舉的一顆不定時炸彈。

徐巧芯最後總結，以上三點是賴清德民調無法突破40%的困境來源，也代表國民黨、總統參選人侯友宜陣營有往上的空間跟可能，確實最近的民調也開始看到起色，因此，她強調，千萬不要輕言放棄，要有自信、樂觀、積極的爭取更多不喜歡民進黨的人民支持。