不滿說真話就被砍　陳玉珍酸爆侯友宜：「穿國王新衣」獲全民擁戴

▲侯友宜5月30日到立法院拜會國民黨團時與陳玉珍握手。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

金門立委陳玉珍日前稱「國民黨8成議長都挺郭」，引發侯友宜競辦發言人黃子哲砲轟「珍」亂、罪孽深重，並要求公布是哪些議長挺郭？否則這就是標準的假消息。對此，陳玉珍今（26日）反唇相譏，既然侯辦希望小雞們都閉上嘴，那她索性就順勢而為，還嘲諷侯友宜「國王新衣很漂亮，鑲滿珍珠，全國都擁戴；國王新衣很漂亮，議長全體一致支持侯市長」。

國民黨全代會後黨內異音並未完全平息，藍小雞依舊動作頻頻，侯競辦為此連日扛上陳玉珍、羅智強、徐巧芯等黨籍立委參選人。對於自己被控「珍」亂以及被質疑放出假消息，陳玉珍今天酸度爆表，高聲嘲諷侯友宜，「國王新衣很漂亮，鑲滿珍珠，全國都擁戴；國王新衣很漂亮，議長全體一致支持侯市長」，她並向黃子哲喊話，「全台議長都是支持侯友宜啦，甚至全台民眾都是擁戴侯友宜！我改成這樣說好不好啦？」

對於侯競辦執行長金溥聰指「柯侯配」百分百不可能，陳玉珍表示，黨中央從年初一再強調三個階段整合，先藍營整合、再泛藍整合、最後非綠整合，如果憑國民黨一己之力就可以下架民進黨，國民黨為何還要辛苦進行整合？她強調，自己只是希望黨中央按照先前規劃進行整合而已，況且現在站出來的仗義執言的，不管是羅智強、鄭麗文還是自己，哪個不是國民黨戰將？

陳玉珍委屈表示，如果自己說真話，就要被砍、被殺，「如果這樣就可以拿下總統的話，我願意上斷頭台」。她說，大家一路上為國民黨打拼，每場戰役、立院攻防，彼此都在前線奮戰，大家難道還不夠努力嗎？難道大家會想要謀害自己的黨嗎？為何屢屢要質疑她們的一番好意？她強調，最重要是怎麼把最終目標達到，大家都是為了政黨輪替，而不是為個人。她希望，侯競辦提出具體下架民進黨方案，讓大家一起努力，小雞們才不會說話。

最後，陳玉珍表示，823砲戰紀念日當天，包括侯友宜、郭台銘、柯文哲都會前往金門紀念，往年前總統馬英九也會去。她說，823是很重要的節日，因為那場砲戰奠定了中華民國往後安定的日子。至於民進黨總統參選人賴清德會不會也去？她說，還不確定，但不管是誰來都很歡迎，賴清德來也歡迎。