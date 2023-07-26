民進黨研判侯友宜止跌　賴清德喊當「維護民主憲政第一品牌」

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨秘書長許立明今（26日）在中常會指出，國民黨總統參選人侯友宜在723全代會後「止跌」，提醒與會者注意在野黨這段時間對於台美關係的扭曲，引發黨主席、總統參選人賴清德回應指，在面對中國威脅的時候，民進黨是維護民主憲政自由的第一品牌，要讓民眾了解「守護和平」的目標。

據轉述，許立明今天在中常會黨務報告階段指出，國民黨在723全代會後，似乎有進行初步整合，對目前總體選情來說，侯友宜有「止跌」的狀況，在民調上要特別加以注意。

許立明表示，在野黨過去這段時間攻擊抹黑，特別是扭曲台美關係，不過，根據近日台灣民意基金會民調結果，賴清德在主權維護、親和力、外交處理等人格特質領先其他參選人，顯示賴清德具有相當優勢，也代表著國民黨、其他政黨、有心人士的刻意抹黑、扭曲，並沒有獲得國人認同。

此外，賴清德會中發表談話表示，民進黨創立於戒嚴時期，一路上打破黨禁、報禁，廢除《刑法》100條，爭取百分之百的言論自由，另一方面也推動國會全面改選、總統直選，爭取民主發展還有社會的繁榮進步，幾十年來跟台灣社會並肩作戰，這個成果深植人心。

賴清德表示，換句話說，民進黨是守護台灣主權的第一品牌，「特別是在面對中國威脅的時候，我們也是維護民主憲政自由的第一品牌，只要本黨同志適當且有效地讓更多民眾了解過去民進黨跟大家並肩作戰，以及未來共同努力守護和平的目標，相信我們可以得到更多民眾的支持」。