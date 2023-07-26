侯辦嗆「珍亂」　陳玉珍：希望打民進黨跟打自己小雞一樣快

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者宋良義攝）

記者鄭佩玟／台北報導

挺郭派國民黨立委陳玉珍昨表示，不只彰化縣議長謝典林、屏東縣議長周典論，全台大多數藍營議長、最少八成以上都對郭台銘「寄予厚望」；侯友宜競選辦公室發言人黃子哲則批評陳玉珍「珍亂」，只會讓人看笑話，讓民進黨得逞。對此，陳玉珍半夜在臉書發文回擊，諷刺「希望反擊民進黨的效率跟打自己的小雞一樣快，繼續穿著國王的新衣好了。」

黃子哲表示，陳玉珍今天說全台大部分議長、最少八成以上都對郭台銘「寄予厚望」。如果這個厚望是希望郭台銘董事長與國民黨一起打拚、力挺侯友宜市長、下架民進黨政府，那這樣的觀察算是客觀，但如果陳玉珍是意有所指，國民黨的議長中有八成是支持郭台銘，而非侯友宜參選總統，「那就請陳委員公布是那些議長，否則這就是標準的假消息」。

黃子哲批評，誤己就算了，但陷人於不義就罪孽深重了。相反的，全國各縣市國民黨在議會共有15席議長，有八成都已經公開支持侯友宜，也全力幫忙輔選，同黨同志的情義相挺侯友宜也感激在心。黃提到，陳玉珍過去也曾說，國民黨有過半數的中常委支持提名郭台銘，他質疑到底是陳玉珍「算術不好，還是算計人太好？」

黃子哲說，整合尚未完全成功，同志仍須努力，他強調「但不需製造嫌隙」，因為尤其7月23日全代會已確認侯友宜的提名，現在就是國民黨大家團結一心，努力衝刺的關鍵時刻。他最後強調，這樣「珍亂」，「只會讓人看笑話、只會兩敗俱傷、只會讓民進黨得逞」