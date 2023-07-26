看完2024總統最新民調　沈富雄：國民黨的人很奇怪

▲國民黨全代會通過提名新北市長侯友宜參選2024總統。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣民意基金會日前公布2024最新民調，民進黨總統參選人賴清德獲得36.4％支持度，民眾黨總統參選人柯文哲27.8％居次，民眾肯定他有親和力，國民黨總統參選人侯友宜20.2％墊底。前立委沈富雄分析，國民黨的候選人支持度到現在都低於國民黨的政黨支持度，這是很奇怪的現象。

台灣民意基金會調查，以「民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭，您傾向支持誰？」為題，結果發現，36.4％民眾選擇賴清德，27.8％柯文哲，20.2％侯友宜，9.4％尚未能決定，6.2％沒意見、不知道、拒答；和上個月相比，賴侯柯三人競爭態勢沒有大的變化，賴清德略減0.1個百分點，柯文哲下滑1.3個百分點，侯友宜略減0.2個百分點。

沈富雄在《少康戰情室》表示，柯文哲是到達頂點，要開始下降了，其實他很虛，政黨支持度也不高，所以他來的支持者很多是非民眾黨，國民黨最奇怪了，國民黨的候選人支持度到現在都低於國民黨的政黨支持度。

沈富雄認為，侯友宜值得憂心，因為國民黨已經萎縮了，政黨支持度還是有20幾%，但侯友宜現在拿不到。這是很奇怪的現象，國民黨的人寧可不支持自己人，而不在乎政權要不要拿回來。