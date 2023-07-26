　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

看完2024總統最新民調　沈富雄：國民黨的人很奇怪

▲▼國民黨全代會 侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨全代會通過提名新北市長侯友宜參選2024總統。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣民意基金會日前公布2024最新民調，民進黨總統參選人賴清德獲得36.4％支持度，民眾黨總統參選人柯文哲27.8％居次，民眾肯定他有親和力，國民黨總統參選人侯友宜20.2％墊底。前立委沈富雄分析，國民黨的候選人支持度到現在都低於國民黨的政黨支持度，這是很奇怪的現象。

台灣民意基金會調查，以「民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭，您傾向支持誰？」為題，結果發現，36.4％民眾選擇賴清德，27.8％柯文哲，20.2％侯友宜，9.4％尚未能決定，6.2％沒意見、不知道、拒答；和上個月相比，賴侯柯三人競爭態勢沒有大的變化，賴清德略減0.1個百分點，柯文哲下滑1.3個百分點，侯友宜略減0.2個百分點。

沈富雄在《少康戰情室》表示，柯文哲是到達頂點，要開始下降了，其實他很虛，政黨支持度也不高，所以他來的支持者很多是非民眾黨，國民黨最奇怪了，國民黨的候選人支持度到現在都低於國民黨的政黨支持度。

沈富雄認為，侯友宜值得憂心，因為國民黨已經萎縮了，政黨支持度還是有20幾%，但侯友宜現在拿不到。這是很奇怪的現象，國民黨的人寧可不支持自己人，而不在乎政權要不要拿回來。

ET快訊
杜蘇芮最新風雨預報出爐！　2地達「颱風假」標準
杜蘇芮還沒走　第6號颱風「卡努」最快明生成
杜蘇芮進逼！台鐵南迴線今17時後停駛　退費規定出爐
杜蘇芮加速北上！　「影響較大」路徑曝
快訊／高雄男8樓墜落　大樓中庭慘死
快訊／蔡英文最新狀況曝　抱病視導漢光演習
哥國情侶騎車「轉頭接吻」摔車！　手機自拍錄下死亡車禍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雜糧基金會前執行長涉虛報公帑　黃國昌疑：陳建仁要繼續包庇嗎？

看完2024總統最新民調　沈富雄：國民黨的人很奇怪

陳玉珍稱「全台8成議長挺郭台銘」　侯友宜競辦回擊：拿出名單

快訊／1979年以來最全面！　台美貿易倡議首批協定立法院會通過

找陳長文寫文章？　羅智強還原真相：非常難過連累了老師

快訊／蔡英文確診後最新狀況曝　抱病出席視導漢光演習

金溥聰為何轟羅智強？　郭正亮爆內幕：跟陳長文有關係

桃園機場首度執行「反空降作戰」操演　納入煉油廠關鍵設施守護

2024三腳督最新民調引熱議　蔡正元1前提斷言「結局」

館長挺丁特：民進黨讓台灣「沒言論自由」　還把無辜中國人拖來鞭

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

國道突煙塵飛散視線全白　駕駛驚：怎麼有煙霧彈？

杜蘇芮長胖！發布陸警　屏東、恆春半島警戒

北一女儀隊退休精彩演出　默契十足秀神同步風火輪

楊祐寧陪坐月子狂吃還忘帶東西！　妻：你生還我生？他神回覆笑翻

杜蘇芮颱風可能升級強颱　最快今14：30陸警！

雜糧基金會前執行長涉虛報公帑　黃國昌疑：陳建仁要繼續包庇嗎？

看完2024總統最新民調　沈富雄：國民黨的人很奇怪

陳玉珍稱「全台8成議長挺郭台銘」　侯友宜競辦回擊：拿出名單

快訊／1979年以來最全面！　台美貿易倡議首批協定立法院會通過

找陳長文寫文章？　羅智強還原真相：非常難過連累了老師

快訊／蔡英文確診後最新狀況曝　抱病出席視導漢光演習

金溥聰為何轟羅智強？　郭正亮爆內幕：跟陳長文有關係

桃園機場首度執行「反空降作戰」操演　納入煉油廠關鍵設施守護

2024三腳督最新民調引熱議　蔡正元1前提斷言「結局」

館長挺丁特：民進黨讓台灣「沒言論自由」　還把無辜中國人拖來鞭

壽司郎林口店籌備中！在地人終於不用跑到新莊吃了

霧沒散「人真的來了」　昔日鬼城翻身！在地：AI人買盤出動

S'AIME 東京企劃流行女包　分享進駐蝦皮商城業績成長逾1000%行銷心法

熱情招待每一位旅人！隱藏屏東部落原住民風味餐　首推醃肉炒飯必吃

《海賊無雙4》睽違三年再有DLC　五檔魯夫9月參戰

NASA與國際太空站「一度失聯」　控制中心停電通訊中斷

雜糧基金會前執行長涉虛報公帑　黃國昌疑：陳建仁要繼續包庇嗎？

嘉南大圳又見浮屍！1男漂水上不動　地方居民曝傳聞：抓交替

三星摺疊機 Z Fold5厚度變薄！全系列價格曝光　平板新品意外降價

花蓮童話風「鷺鷥咖啡」8月底起暫停營業　雪雲城堡民宿開到年底

勇敢負鼠堅定「逆流前行」　引網感悟：彷彿人生道路

政治熱門新聞

軍公教總統大選改挺他　最新民調跌破眼鏡

快訊／早點睡！北北基桃明上班上課

藍小雞酸蔡英文確診「是不想勘災」　不滿臉書被灌爆再回嗆

道歉了！酸蔡英文確診因「不想勘災」　楊植斗致歉：不該拿健康做文章

快訊／蔡英文確診後最新狀況曝　抱病出席視導漢光演習

館長挺丁特：民進黨讓台灣「沒言論自由」

2024三腳督最新民調　蔡正元斷言結局

楊植斗酸蔡英文確診不想勘災！王必勝1句酸爆

柯稱北流「我負責」　批蔣編預算不對

花蓮、台東「萬安46號演習」因颱風取消　防空警報也不實施

金溥聰為何轟羅智強？　郭正亮爆內幕：跟陳長文有關係

國軍第四作戰區因應颱風一級開設　完成整備「隨時投入救災」

拳上新卡司！朱凱翔約戰羅智強　喊話「為賺奶粉錢」

柯文哲最新民調下滑　林濁水：硬搞716遊行做白工還自爆

更多熱門

相關新聞

找陳長文寫「政黨輪替大聯盟」？　羅智強還原真相

找陳長文寫「政黨輪替大聯盟」？　羅智強還原真相

有「前總統馬英九好友」之稱的律師陳長文日前拋出「政黨輪替大聯盟」，引來各界關注，而前立委郭正亮指經國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室了解，這是國民黨立委參選人羅智強找陳長文所寫，也才讓侯辦執行長金溥聰開轟羅智強。對此，羅智強還原始末，並點名侯辦發言人黃子哲，「為何去欺騙郭正亮？」

金溥聰為何轟羅智強？　郭正亮爆內幕：跟陳長文有關係

金溥聰為何轟羅智強？　郭正亮爆內幕：跟陳長文有關係

軍公教總統大選改挺他　最新民調跌破眼鏡

軍公教總統大選改挺他　最新民調跌破眼鏡

柯稱北流「我負責」　批蔣編預算不對

柯稱北流「我負責」　批蔣編預算不對

道歉了！酸蔡英文確診因「不想勘災」　楊植斗致歉：不該拿健康做文章

道歉了！酸蔡英文確診因「不想勘災」　楊植斗致歉：不該拿健康做文章

關鍵字：

國民黨民進黨2024總統大選民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

快訊／詹皇大兒子驚傳場上心臟驟停！

鬧店5歲童媽被起底是醫師娘！開團賣仿香奈兒

杜蘇芮關鍵北轉甩風雨　中央山脈護7地

快訊／7-11開出4張千萬發票！

杜蘇芮蛇行要北上了　最新各國電腦模擬路徑分兩派

北北基桃都宣布了　全台明正常上班課

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

8縣市豪大雨！杜蘇芮「放慢打轉」強度達顛峰

SpeXial前成員遭毆濺血「大奶妹下跪哭求饒」

季芹爆肥9公斤「穿泳衣像灌香腸」　曬全身照網嚇：比王仁甫還大隻

快訊／小玉再為換臉A片案出庭！頂「仙氣長髮」現身

華航副機師遭槓片重擊頭部　男大生闖禍判賠141萬

杜蘇芮恐變強颱！半個台灣強風雨

軍公教總統大選改挺他　最新民調跌破眼鏡

更多

最夯影音

更多
小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！
牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面