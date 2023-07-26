金溥聰為何轟羅智強？　郭正亮爆內幕：跟陳長文有關係

▲國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰 。（資料照／記者許靖騏攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰25日批評國民黨立委參選人羅智強，對於他曾喊出政黨輪替大聯盟的構想，是滅自己威風、長他人志氣，直言「你在最安全的地方搞這種把戲，我看不起」。對此，前立委郭正亮表示，據他所知，先前有「前總統馬英九好友」之稱的律師陳長文所寫的文章，侯辦有去了解，「聽說跟羅智強有關係」。

郭正亮在《盧秀芳辣晚報》說，陳長文突然丟文章滿奇怪的，而羅智強當過去過陳長文的辦公室主任，羅智強覺得自己輩分不夠，才希望有人登高一呼，所以才去找陳長文寫那篇文章。

郭正亮指出，雖然文章寫的不錯，理路非常清楚，但細想一下要把民眾黨總統參選人柯文哲整合進來真的很困難，柯文哲只有一種可能，就是鴻海創辦人郭台銘去加入民眾黨，這樣才有可能，因為柯文哲有民眾黨不分區要爭取，他第一目標不是總統，他沒那麼好高騖遠，他是要讓民眾黨站起來，立委能夠拿到10席就算大勝。

郭正亮表示，郭柯合可能性存在，郭台銘想辦法要把民調衝高，聽說也找了7個議長要幫他連署，各縣市的招牌也都租好，金溥聰當然急，希望內部不要亂，不過羅智強是在外面跑的，當然看到很多挺柯、挺郭、挺韓的人。