2024三腳督最新民調引熱議　蔡正元1前提斷言「結局」

記者黃翊婷／綜合報導

台灣民意基金會昨日（25日）公布「政黨感情、候選人特質與2024台灣總統選舉」最新民調，民進黨總統參選人賴清德支持度36.4％、民眾黨總統參選人柯文哲27.8％、國民黨總統參選人侯友宜20.2％。前立委蔡正元直言，「這3個人的支持度要有什麼太大的變動大概很難，因為他們的形象、議題各方面都被固定下來，除非有重大失誤，否則大概就會固定到選舉前。」

▲賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

台灣民意基金會25日公布的「政黨感情、候選人特質與2024台灣總統選舉」最新民調中，賴清德獲得36.4％支持度、柯文哲27.8％、侯友宜20.2％；政黨方面，民進黨支持度32.0％、國民黨23.0％、民眾黨17.3％。

▲柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

有PTT鄉民發現，這份民調在職業背景的部分，賴清德在退休人員、農民、無業／待業者、軍公教人員、自營商／企業主及家庭主婦等族群有大幅或明顯領先，國民黨並未在這部分取得優勢，讓不少人感到很意外。

▲侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

蔡正元在25日播出的政論節目「新聞大白話」中提到，政黨支持度是選民對某政黨民意代表表現是否優秀的評價，民進黨的核心支持者3成跑不掉，這次民調好像突然升高，是因為過去支持者對民代表現不滿意，所以不願意表達出來，國民黨以前有一段時間也是這樣，但從2022年地方選舉之後，國民黨很多民代表現可圈可點，政黨支持度自然就上升了，民眾黨也有這種情形，這就是反映民眾對民代表現的感覺。

蔡正元接著提到，總統投票看的是個人表現以及支持者的盤勢有多大，民進黨核心支持者有3成，給賴清德3成6、3成5的支持度，基本上就是底盤；柯文哲的表現則超過民眾黨其他民代；侯友宜的支持度在2成，仍在上一次的誤差範圍內。

蔡正元直言，「這3個人的支持度要有什麼太大的變動大概很難，因為他們的形象、議題各方面都被固定下來，除非有重大失誤，否則大概就會固定到選舉前。」