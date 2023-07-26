　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2024三腳督最新民調引熱議　蔡正元1前提斷言「結局」

記者黃翊婷／綜合報導

台灣民意基金會昨日（25日）公布「政黨感情、候選人特質與2024台灣總統選舉」最新民調，民進黨總統參選人賴清德支持度36.4％、民眾黨總統參選人柯文哲27.8％、國民黨總統參選人侯友宜20.2％。前立委蔡正元直言，「這3個人的支持度要有什麼太大的變動大概很難，因為他們的形象、議題各方面都被固定下來，除非有重大失誤，否則大概就會固定到選舉前。」

▲民進黨新任黨主席賴清德就職致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

台灣民意基金會25日公布的「政黨感情、候選人特質與2024台灣總統選舉」最新民調中，賴清德獲得36.4％支持度、柯文哲27.8％、侯友宜20.2％；政黨方面，民進黨支持度32.0％、國民黨23.0％、民眾黨17.3％。

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

有PTT鄉民發現，這份民調在職業背景的部分，賴清德在退休人員、農民、無業／待業者、軍公教人員、自營商／企業主及家庭主婦等族群有大幅或明顯領先，國民黨並未在這部分取得優勢，讓不少人感到很意外。

▲國民黨中常會徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

蔡正元在25日播出的政論節目「新聞大白話」中提到，政黨支持度是選民對某政黨民意代表表現是否優秀的評價，民進黨的核心支持者3成跑不掉，這次民調好像突然升高，是因為過去支持者對民代表現不滿意，所以不願意表達出來，國民黨以前有一段時間也是這樣，但從2022年地方選舉之後，國民黨很多民代表現可圈可點，政黨支持度自然就上升了，民眾黨也有這種情形，這就是反映民眾對民代表現的感覺。

蔡正元接著提到，總統投票看的是個人表現以及支持者的盤勢有多大，民進黨核心支持者有3成，給賴清德3成6、3成5的支持度，基本上就是底盤；柯文哲的表現則超過民眾黨其他民代；侯友宜的支持度在2成，仍在上一次的誤差範圍內。

蔡正元直言，「這3個人的支持度要有什麼太大的變動大概很難，因為他們的形象、議題各方面都被固定下來，除非有重大失誤，否則大概就會固定到選舉前。」

ET快訊
杜蘇芮走得搖擺！今晚暴風圈壟罩　風雨最大地區曝
軍公教總統大選「改挺他」　最新民調PTT鄉民也傻眼
杜蘇芮陸警估再擴大縣市曝　專家6重點提醒
郭雪芙爆熱戀「緋聞男友」身分曝！　跟拍反應超曖昧
杜蘇芮外圍環流凶猛　氣象粉專曝1條件：可能翻越中央山脈到西部
巨胸妹下跪哭求饒！　臧芮軒懶理「Teddy濺血上救護車」幫送
杜蘇芮「最強核心」掃過縣市曝　2地防灌1000毫米

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2024三腳督最新民調引熱議　蔡正元1前提斷言「結局」

館長挺丁特：民進黨讓台灣「沒言論自由」　還把無辜中國人拖來鞭

軍公教總統大選「改挺他」　最新民調跌破眼鏡PTT鄉民也傻眼

不怕監院調查！柯文哲喊話「北流我蓋我負責」　批蔣萬安編預算不對

楊植斗開酸蔡英文「確診是不想勘災」！王必勝憂：摔到頭還沒好？

道歉了！酸蔡英文確診因「不想勘災」　楊植斗致歉：不該拿健康做文章

國軍第四作戰區因應颱風一級開設　完成整備「隨時投入救災」

花蓮、台東「萬安46號演習」因颱風取消　防空警報也不實施

拳上新卡司！朱凱翔約戰羅智強　喊話「為賺奶粉錢」

藍小雞酸蔡英文確診「是不想勘災」被灌爆　怒嗆「小感冒躲在家裡」

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

杜蘇芮長胖！發布陸警　屏東、恆春半島警戒

國道突煙塵飛散視線全白　駕駛驚：怎麼有煙霧彈？

北一女儀隊退休精彩演出　默契十足秀神同步風火輪

杜蘇芮颱風可能升級強颱　最快今14：30陸警！

楊祐寧陪坐月子狂吃還忘帶東西！　妻：你生還我生？他神回覆笑翻

2024三腳督最新民調引熱議　蔡正元1前提斷言「結局」

館長挺丁特：民進黨讓台灣「沒言論自由」　還把無辜中國人拖來鞭

軍公教總統大選「改挺他」　最新民調跌破眼鏡PTT鄉民也傻眼

不怕監院調查！柯文哲喊話「北流我蓋我負責」　批蔣萬安編預算不對

楊植斗開酸蔡英文「確診是不想勘災」！王必勝憂：摔到頭還沒好？

道歉了！酸蔡英文確診因「不想勘災」　楊植斗致歉：不該拿健康做文章

國軍第四作戰區因應颱風一級開設　完成整備「隨時投入救災」

花蓮、台東「萬安46號演習」因颱風取消　防空警報也不實施

拳上新卡司！朱凱翔約戰羅智強　喊話「為賺奶粉錢」

藍小雞酸蔡英文確診「是不想勘災」被灌爆　怒嗆「小感冒躲在家裡」

布朗發大財！5年史上最大約留綠軍　末年年薪達21億

柬埔寨詐騙換據點！　台灣人東南亞出差被下藥擄走

杜蘇芮走得搖擺！今晚暴風圈壟罩　風雨最大地區曝

公公過世「丈夫升格小三列孝媳」　正宮見訃聞心碎

台黑幫勾結中國詐團「拐11台人囚緬甸」　視訊揭1死

郭雪芙1動作露餡！起底緋聞男「Sandy婚禮伴郎」開餐廳是打卡名店

蘇姿丰家族起家厝曝光！　紐約置產全為母親遺願

陳楚河擁擠電梯「緊擁新歡」頭靠頭！　運動約會甜牽手秀大臂肌

直擊《超偶》冠軍約會跑車男！嗨到天亮被拍親暱互動 年初剛宣稱單身

「輔大陳若儀」前男友6項澄清踢她出局！　點名三重1美食引熱議

英國舉辦蝸牛賽跑錦標賽　4歲訓練師奪冠獲1盆生菜

政治熱門新聞

快訊／早點睡！北北基桃明上班上課

藍小雞酸蔡英文確診「是不想勘災」　不滿臉書被灌爆再回嗆

軍公教總統大選改挺他　最新民調跌破眼鏡

道歉了！酸蔡英文確診因「不想勘災」　楊植斗致歉：不該拿健康做文章

館長挺丁特：民進黨讓台灣「沒言論自由」

楊植斗酸蔡英文確診不想勘災！王必勝1句酸爆

柯稱北流「我負責」　批蔣編預算不對

2024三腳督最新民調　蔡正元斷言結局

花蓮、台東「萬安46號演習」因颱風取消　防空警報也不實施

國軍第四作戰區因應颱風一級開設　完成整備「隨時投入救災」

拳上新卡司！朱凱翔約戰羅智強　喊話「為賺奶粉錢」

快訊／蔡英文確診！　上午才探視彈藥庫爆炸傷兵

柯文哲最新民調下滑　林濁水：硬搞716遊行做白工還自爆

2024大選　命理師曝生肖排行

更多熱門

相關新聞

軍公教總統大選改挺他　最新民調跌破眼鏡

軍公教總統大選改挺他　最新民調跌破眼鏡

台灣民意基金會25日公布「政黨感情、候選人特質與2024台灣總統選舉」最新民調，結果顯示民進黨總統參選人賴清德獲得36.4％支持度，民眾黨總統參選人柯文哲27.8％居次，國民黨總統參選人侯友宜20.2％敬陪末座。有PTT鄉民發現，這份民調在職業背景的部分，國民黨的傳統鐵票「軍公教」也沒有取得領先，反而是賴清德佔有優勢。

柯稱北流「我負責」　批蔣編預算不對

柯稱北流「我負責」　批蔣編預算不對

蔡英文確診發臉書！侯友宜留下早日康復　「颱風當前全國各地一條心」

蔡英文確診發臉書！侯友宜留下早日康復　「颱風當前全國各地一條心」

金溥聰批羅智強「搞把戲」　苗博雅：他的話一半對、一半錯

金溥聰批羅智強「搞把戲」　苗博雅：他的話一半對、一半錯

防柯水門案重演　蔣加強宣導新政策

防柯水門案重演　蔣加強宣導新政策

關鍵字：

2024大選民調賴清德柯文哲侯友宜蔡正元

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

快訊／詹皇大兒子驚傳場上心臟驟停！

北北基桃都宣布了　全台明正常上班課

快訊／7-11開出4張千萬發票！

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

8縣市豪大雨！杜蘇芮「放慢打轉」強度達顛峰

季芹爆肥9公斤「穿泳衣像灌香腸」　曬全身照網嚇：比王仁甫還大隻

杜蘇芮恐變強颱！半個台灣強風雨

快訊／小玉再為換臉A片案出庭！頂「仙氣長髮」現身

每天恩愛6小時練蜜桃臀　她榨乾男友被分手

LIVE／杜蘇芮下午觸陸　氣象局最新說明

快訊／早點睡！北北基桃明上班上課

華航副機師遭槓片重擊頭部　男大生闖禍判賠141萬

Live／杜蘇芮逼近升級豪雨　23:30海陸警

藍小雞酸蔡英文確診「是不想勘災」　不滿臉書被灌爆再回嗆

更多

最夯影音

更多
小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！
孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面