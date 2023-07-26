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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

找陳長文寫文章？　羅智強還原真相：非常難過連累了老師

▲▼國民黨前議員羅智強受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲國民黨立委參選人羅智強。（資料照／記者陳家祥攝）

記者皮心瑀／台北報導

有「前總統馬英九好友」之稱的律師陳長文日前拋出「政黨輪替大聯盟」，引來各界關注，而前立委郭正亮指經國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室了解，這是國民黨立委參選人羅智強找陳長文所寫，也才讓侯辦執行長金溥聰開轟羅智強。對此，羅智強還原始末，並點名侯辦發言人黃子哲，「為何去欺騙郭正亮？」

羅智強說，陳長文何許人也，他怎麼叫得動陳長文去寫文章？他在政論節目看到郭正亮說，陳長文的文章是羅智強要寫的，他立刻和郭正亮澄清，郭正亮則表示是金溥聰託黃子哲告訴他的。

羅智強指出，則前天就已有位朋友受金溥聰之託，問他陳長文老師文章的事，他已鄭重地請他回覆金溥聰，「陳長文老師的文章，不是我寫的」，既然都已經鄭重澄清了，黃子哲為何還去欺騙郭正亮？他也發了line去問黃子哲，何以至此？並期待能有合理的回覆。

羅智強指出，他願意再次以和為貴，在他鄭重澄清之後，大家不再以訛傳訛，傷害黨內團結的氛圍，畢竟侯友宜的選舉勝負、國民黨主席朱立倫念茲在茲的在野團結，最為重要，真心希望大家都能把私人的情緒放下，只是他仍須很沉痛、也很為難地表達整件事情的原委，因為謠言已涉及他最敬重的恩師陳長文。

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