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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳玉珍稱「全台8成議長挺郭台銘」　侯友宜競辦回擊：拿出名單

▲▲侯友宜5月30日到立法院拜會國民黨團時與陳玉珍握手。（圖／記者屠惠剛攝）

▲侯友宜與陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳玉珍25日表示，不只彰化縣議長謝典林、屏東縣議長周典論，全台最少八成以上議長都對鴻海創辦人郭台銘「寄予厚望」。對此，國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人黃子哲回擊，請陳玉珍公布是哪些議長，否則這就是標準的假消息，並痛批這樣「珍亂」只會讓人看笑話。

黃子哲指出，陳玉珍說全台議長最少八成以上都對郭台銘「寄予厚望」，若這個厚望是希望郭台銘與國民黨一起打拚，力挺侯友宜下架民進黨政府，那這樣的觀察算是客觀。但如果陳玉珍是指，國民黨的議長中，有八成是支持郭台銘，而非侯友宜參選總統，那就請她公布是那些議長，否則這就是標準的假消息。

「誤己就算了，但陷人於不義，就罪孽深重了。」黃子哲說，全國各縣市國民黨在議會共有15席議長，有八成都已經公開支持侯友宜，也全力幫忙輔選，這就是同黨同志的情義相挺，侯友宜也感激在心。有趣的是，過去陳玉珍也曾說，國民黨有過半數的中常委支持提名郭台銘，到底是她算數不好？還是算計人太好？只有她自己最清楚。

黃子哲強調，國民黨目前整合尚未完全成功，同志仍須努力，但不需製造嫌隙，尤其7月23日全代會已確認侯友宜的提名，現在就是大家團結一心，努力衝刺的關鍵時刻，這樣「珍亂」只會讓人看笑話、兩敗俱傷，也只會讓民進黨得逞。

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