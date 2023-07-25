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軍公教總統大選「改挺他」　最新民調跌破眼鏡PTT鄉民也傻眼

▲▼侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書） 

記者林彥臣／綜合報導

台灣民意基金會25日公布「政黨感情、候選人特質與2024台灣總統選舉」最新民調，結果顯示民進黨總統參選人賴清德獲得36.4％支持度，民眾黨總統參選人柯文哲27.8％居次，國民黨總統參選人侯友宜20.2％敬陪末座。有PTT鄉民發現，這份民調在職業背景的部分，國民黨的傳統鐵票「軍公教」也沒有取得領先，反而是賴清德佔有優勢。

《台灣民意基金會》民調顯示，針對「2024台灣總統選民的投票傾向：賴、侯、柯三人競爭時」的題目，從職業背景分析，賴清德在退休人員、農民、無業／待業者、軍公教人員、自營商／企業主及家庭主婦等族群有大幅或明顯領先；柯文哲則是在高階白領人員、基層白領人員跟學生族群部分佔據優勢，勞工方面賴、柯平分秋色，各自擁有3成支持度。

▲▼民調顯示，賴清德在軍公教族群取得領先。（圖／翻攝自台灣民意基金會）

▲民調顯示，賴清德在軍公教族群取得領先。（圖／翻攝自台灣民意基金會）

對此有PTT鄉民在政黑板（HatePolitics）發文表示，民進黨搞年改，把退休年齡強制到65歲，退休所得替代率亂改，然後民調賴清德在軍公教支持度最高？這什麼世界？但民進黨年改後，軍公教超不爽民進黨，賴清德在軍公教第一，這採樣有問題嗎？

網友在推文中回應表示，「軍公教這幾年狂加薪啊」、「會挺藍的是老軍公教，不是年輕軍公教」、「社會上佔據新聞版面的軍公教，其實都是退休很久的」、「現在的民進黨就是三十年前的國民黨」、「軍公教要的是穩定，而不是上來惡搞公務員的人」。

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