不怕監院調查！柯文哲喊話「北流我蓋我負責」　批蔣萬安編預算不對

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲任內完工的台北流行音樂中心1.9億工程款爭議持續延燒，前台北市副市長黃珊珊喊話，要蔣市府用二備金支應，不過台北市長蔣萬安24日表示，要研議用編列預算或追加減方式解決。面對監察院將調查此案，柯文哲25日直言「我蓋我負責」，也認為蔣萬安編列預算是不對的。

柯文哲25日晚間於臉書發表影片，題目為「北流我蓋我負責，監院要查我不怕，對歷史負責」，提及北流從2004年中央拍板，到2013年連續壁等基礎工程動土，花了整整10年，但原先文化部編列的預算，早就因為原物料上漲等因素不敷使用，任內局處盤點發現錢不夠，建議原規劃的表演廳、文化館、產業區從3個縮減為2個，但他認為三館缺一不可。

柯文哲說明，北市府是中央委託的工程代辦機構，必須向文化部爭取更多預算，其中有2.55億北市願分擔，但完工後廠商經過精算，再向北市提出一筆因延宕多年造成的監造費，經過公開的協調程序，雙方願意以1.9億和解，但要付這筆錢，北市必須先向文化部確認由誰支出。

柯文哲說，自己卸任前半年發函給文化部，原本希望在任內解決，若文化部拒付，北市可直接用二備金結清，不用留給下任收尾，「誰知道這份公文旅行來來回回長達一年，到今年7月份文化部才正式回文確認不付錢。」

面對監察委員要調查北流延宕爭議，柯文哲直言，「其實早在2019年監察院就調查過了，當時的結論是，北流期程數度展延、預算執行失控，顯見多位中央及地方政府首長，執行效率不彰，致使台灣喪失流行音樂產業升級契機，對行政院、文化部、台北市政府3個機關進行糾正。」

最後，柯文哲稱，4年後監察院要再調查一次收尾善後的他，甚至不排除祭出彈劾，「我也只能尊重。」被問到如果重來一次，還會想辦法蓋完北流嗎？而他的答案是「會」，「總要有人做憨人，總要有人願意對歷史負責。」

不過，面對蔣市府要編列預算解決1.9億工程款爭議，柯文哲也於影片中回應，「這個法律糾紛的錢，像現在蔣市府說什麼要編預算，那是不對的。」因為自己任內有一個案子叫「兆亨案」，當時得預計國賠要賠多少，使北市觀傳局每年編列了一億多預算，卻不知道訴訟何時會出來。

柯文哲提及，自己上任後下一道命令，「以後所有不確定的支出，特別是法律訴訟案件的賠償款，一律不編預算，全部用二備金解決。」中央可出可不出，只是不出就要早點講，現在拖了一年，倘若不出公文給對方就直接付掉，在法律程序上也不對，「台灣的政府就是效能太差，從規劃到開工超過10年，去一個公文再回來要一年。」