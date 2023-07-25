旅宿網站資料遭竊！顧客慘遭騙49萬　警：詐團有駭客組

▲新城警方針對詐騙手法加強宣導，並提醒旅宿業者協同訂房網站嚴防客戶資料遭竊。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日前花蓮縣警察局新城分局接獲轄區飯店業者報案，表示近日陸續接到客戶來電反映接到假冒飯店客服的詐騙電話，聲稱之前的消費扣款設定錯誤，需要透過網路銀行取消，其中有一位顧客就因詐騙話術誘騙，以網路銀行轉帳多次，共計遭詐騙新台幣49萬餘元。

為此新城警分局針對該詐騙手法加強宣導，並請派出所提醒轄區旅宿業者要協同訂房網站業者嚴防客戶資料遭竊取，以防止民眾遭詐騙。





新城警分局表示，詐騙集團分工細膩，從電話機房、洗錢水房、招募車手以及蒐集人頭帳戶等各由不同組織負責，而本案的犯罪手法，主要是由前述分工以外的「駭客組」，專門在各種網路消費平台尋找漏洞，進而竊取消費者資料，包含姓名、電話、消費內容以及金額等。

本案即是飯店委託建置訂房網站的資訊公司資料遭竊取，導致許多曾經住宿過的旅客接到詐騙集團假冒飯店客服電話，表示因扣款設定錯誤，導致重複扣款，要求客戶前往操作ATM或使用網路銀行、App來解除設定，少數民眾會因為詐騙集團有掌握到明確的消費紀錄而落入錯陷阱，將錢匯給詐騙集團。



新城警分局長吳思翰表示，有建置網路消費平台的業者務必要做好資安防護及內控稽核，嚴防客戶資料遭不法人士竊取，如有發現客戶資料外洩情事，應立即透過官網公告、簡訊、email等方式，提醒消費者留意可疑來電或簡訊，以善盡社會責任。在此呼籲民眾如果接獲要求解除扣款、解除刷卡或操作ATM、網路銀行的相關電話，請保持冷靜，可先聯繫消費平台的官方客服確認真偽，或立即撥打165 反詐騙專線進行諮詢。