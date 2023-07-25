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社會 社會焦點 保障人權

火爆男超市咆哮和正義哥扭打　罵警「王八蛋」慘了

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲高雄男子在全聯咆哮引發鬥毆。（示意圖非當事案件／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄黃姓男子今年6月間到某家全聯超市購物，疑似因不滿店員動作太慢大聲咆哮，另一名曾姓顧客看不下去出聲「支援」，不料卻引爆怒火，兩人扭打成一團，曾男雖然受傷，但仍英勇的把黃男壓制在地，交給趕來的警方處理，不料，黃男被押往警局途中，又出言不遜罵警察「王八蛋」，檢方25日偵結，依傷害等罪將黃男提起公訴。

檢方指出，黃姓男子今年4月間才因違反家暴保護令案件服刑出獄，6月2日晚間8時許他到前鎮區某全聯超市購物，不滿收銀員動作太慢，竟大聲咆哮，這時排在後面的曾姓男子叫他「安靜一點」，兩人當場吵了起來。

後來曾男買完東西走到店外，黃男又上前質問，兩人當場打了起來，黃男拿安全帽猛K，導致曾男頭部受傷，為了自保，曾男也不甘示弱把黃男壓制在地，這時警方已獲報趕到，將黃男依現行犯逮捕。

沒想到黃男被帶回警局的路上，又出言不遜，在警車上罵員警「開快點啦！不知道路是怎樣當警察，問題你是王八蛋」，讓警方除了依傷害罪偵辦外，再追加一條妨害公務罪。

黃男被移送後坦承犯行，檢察官今日偵結依傷害、妨害公務等罪嫌提起公訴。

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