愛情公寓詐騙「機房擺鋼琴」還有保時捷　專騙輕熟女…警攻堅逮6人

▲屏東縣警局刑警大隊破獲愛情公寓詐騙機房 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

刑事警察大隊日前偵辦案件，見時機成熟，於7月20日前往攻堅縣內一處機房，一舉搗破愛情公寓詐騙機房，該機房犯嫌號稱高質感，為擄獲被害人芳心順利詐財，機房內提供鋼琴、健身設備、情商書籍，供集團成員「修煉愛情」，專騙香港輕熟女，現場除查扣電腦、手機及一部名貴之保時捷休旅車，並發現該集團透過香港公司洗錢，將資產轉成虛擬貨幣，透過層轉錢包轉入臺灣交易所，藉以躲避查緝。

屏東縣警方表示，為落實屏東縣安居樂業希望城市之使命，警方於7月13日至20日配合執行內政部警政署規劃之「全國同步打擊詐欺專案行動」，一週內查獲詐欺集團6件35名犯嫌，經法院裁定10名羈押，查扣車輛4部、現金新臺幣500萬餘元，總計查扣不法所得新臺幣800萬餘元，俟判決確定後發還被害人。

而刑警大隊日前偵辦一起愛情公寓詐騙機房，見時機成熟，於20日前往攻堅鹽埔鄉一處機房，一舉搗破愛情公寓詐騙機房，逮獲29歲郭姓男子等6人，並在機房及相關處所，查獲鋼琴及保時捷休旅車等物，據悉，該集團利用line方式，詐騙香港輕熟女，已有6人受騙，檢警深入追查。

內埔分局則透過金融機構行員機警通報，順利發掘潛在被害人，經員警悉心偵辦，緝獲股票假投資之取款車手並成功向上溯源查獲上游車手集團，一舉破獲多人組織之車手集團，查扣現金新臺幣450餘萬，挽救被害人心血；枋寮分局偵辦被害人遭虛擬貨幣假投資詐騙，經鍥而不捨偵辦，過濾上百支監視器，順利確認犯案車輛與對象，終於在高雄地區搜索、拘獲數名犯嫌，查扣假合約書、教戰守則、現金等贓證物。

局長蔡文峰表示，打擊犯罪永不停歇，警方對於危害社會治安的各類犯罪都嚴加究辦，對於打擊詐欺犯罪更是如此。鑒於近年來不法組織多從事詐欺犯罪謀取暴利，造成不少被害人鉅額損失，因此縣長周春米也特別重視並要求警方全力守護民眾財產，致力推展打詐工作，警方將全力遵照縣長要求營造屏東縣安居樂業之生活環境。除從懲詐面著手外，打詐縣府隊亦持續推展反詐宣導團等識詐措施，並強化與金融機構之阻詐合作，今年迄今累計成功攔阻138件，8300萬餘元，希望從四大面向，徹底解決詐欺犯罪問題。