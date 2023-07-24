陸詐騙新手法　「清退群」中35人有34人是騙子

▲陸詐騙新手法！清退群裡35人有34人都是詐騙集團同夥。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

大陸詐騙新手法，詐諞者看準投資失敗的人，稱可以為他們辦理清退事宜，邀請進群，殊不知掉進詐騙的圈套。江蘇一名李姓女子，曾投資失敗，被這群詐騙者相中，加入群組，沒想到群裡35個人中，34都是騙子，只為了詐騙她。

據《荔枝新聞》報導，李女曾在某平台進行投資，但該平台後來因無法償還投資者的本金和利息，所謂的「暴雷」，導致她的錢全部「打了水漂」。

此事讓李女耿耿於懷，在這種心情的情況下，收到一份假冒「國家金融監督管理總局」的「紅頭文件」，聲稱正在為該平台的部分投資人辦理清退事宜，李女豪不猶豫地相信這個消息，殊不知掉進詐騙的圈套。

詐騙者要求李女掃描文件上的二維碼，進入一個名為「清退」的群組，群裡一共35人。進群後，對方先讓其繳納投資款的20%作為稅費，在其轉完5905元人民幣（約25000元新台幣）的「稅金」後，又以繳納「對沖金」為由讓其繼續轉帳7萬（約30萬元新台幣）餘元。為了盡快回款，李女先行轉帳了35000元（約15萬元新台幣），正當要再次轉帳時，接到預警提示的民警找到了李女，向其揭穿了詐騙團伙的騙局。

沒想到清退群35個人中，34人都是詐騙集團同夥，只為了騙取李女的錢財。幸好在警方的協助下，李女挽回部分損失。