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收到「槍決通知」超派警告！沒出庭GG了　網細看傻眼：好俏皮

滑手機,LINE,偷吃。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

詐騙集團花招百出，近來就有網友收到「槍決通知」，警告他因涉及信貸詐騙，又缺席出庭，若不繳清罰金，相關人員就會上門執行槍決。超離譜話術讓眾人哭笑不得，洗版直呼「數位槍決」、「連槍決都有上門服務了，好便民」。

一名網友在「爆廢公社二館」PO出截圖，苦笑表示「謝謝大家長期以來的愛護與陪伴，可能沒辦法陪大家到最後了，以下開放緬懷。」

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只見他收到一封「槍決通知」簡訊，上面提到他因信貸詐騙，又缺席出庭，已通過「中華民國數位發展部」定位具體位置，現已通知當地執法部門和司法人員，攜帶槍枝帶隊執行上門強制槍斃。

▲收到槍決通知。（圖／網友提供）

▲收到槍決通知。（圖／網友提供）

最後，這封簡訊更警告他，「民國112年7月23日14點前回覆『1』，取得結清易科罰金匯款帳號，並結清全部欠款，即可撤銷強制槍決執行。」

對此，網友們紛紛湧入留言，「政府什麼時候這麼貼心了...還會到府服務」、「不知道有沒有人會被騙」、「台南代表上香」、「超好笑，太拙劣了吧」、「快點按Alt+F4阿」、「詐騙真是越來越浮誇了」、「我信你個鬼」、「越來越俏皮」。

另外，也有人將截圖放上PTT，大票鄉民忍不住嘲諷道，「笑死，好兇喔」、「台中人抖了一下」、「感覺是放暑假屁孩的惡作劇」、「業績不好徹底放飛」、「對不起，這是我的全部財產都拿走吧」。

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