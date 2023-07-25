分析／知易行難！非綠整合進入深水區　侯、柯、郭各有盤算

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

由於非綠陣營分裂，所以「藍白合」問題一直在總統大選過程中纏繞不休，國民黨主席朱立倫去年九合一勝選之夜便喊出「非綠大聯盟」， 723全代會之前律師陳長文投書呼籲籌組「政黨輪替大聯盟」，喊話民調落居第三的侯友宜投身「在野大決選」，接著朱立倫又在全代會上拋出「執政大聯盟」，一時之間翻攪政壇眼花瞭亂。然而不管叫什麼大聯盟，目標都是下架民進黨，但以目前局勢而論，恐是「知易行難」，因侯、柯、郭、朱各有盤算，整合談何容易？

雖然國民黨全代會正式提名侯友宜為總統參選人，但是鴻海集團創辦人郭台銘的動作卻越來越大，他還特地選在全代會開會當天發文表示，「民意大於黨意」、「雖千萬人吾往矣」，看起來頗像是一篇出征總統大選的檄文。因此外界都在關注，闖過全代會「換侯」一關的侯友宜，接下來毫無疑問將步入非綠整合的深水區。

去年朱立倫在九合一大勝時提出非綠大聯盟，正好侯友宜民調最高，以國民黨為首整合非綠大聯盟，似乎也是理所當然。但偏偏侯友宜517被徵召後，民調在三腳督中敬陪末座，這就讓他在非綠整合過程中落入最不利的位置，但正如侯競辦執行長金溥聰今受訪時所說，國民黨是泱泱大黨，怎可能在整合過程中變成副的呢？

除此之外，金溥聰也認為，現在才是球賽第一局而已，不可能在此時掀底牌，何況侯還在前線打仗，所謂非綠大聯盟、執政大聯盟，就是「長他人志氣，滅自己威風」。金溥聰的話沒錯，站在侯友宜立場，真的去呼應這些主張，無異棄械投降，侯本人意願並不高，因此唯今之計，最起碼要先在9月中旬前，讓民調回到第二，這樣才能有底氣去談藍白合，所以接下來侯友宜當自強，努力壯大自己。

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

目前穩居第二的柯文哲，也非全然沒有障礙。從最新發布的民調看起來，在716大遊行之後，賴清德與侯友宜幾無變化，反倒是柯文哲支持度掉了，雖然幅度也不大，但過去一個多月，柯的民調是在上升趨勢，突然往下掉，事出必有因。而對藍白合的立場，柯的態度始終曖昧，一方面他質問誰可以代表藍？也認為藍白合沒有價值理念，只有權位分配，但另一方面，他也留下伏筆，「說不定1、2個月就會水到渠成」，但這個水到渠成究竟意味著什麼？是他跟侯友宜，還是他跟郭台銘呢？柯文哲深知與郭台銘選票重疊性高，所以如何導引郭的力量，柯也在細細思量。

若從事後諸葛來看，朱立倫完全無法在徵召過程中擺平郭台銘，雖然他緊咬著郭曾經承諾要支持侯友宜，但郭的反反覆覆，也非一朝一夕，這個局顯然朱立倫失算，郭的尾大不掉，使得非綠整合一直停留在只聞樓梯響階段，就算朱立倫拼了命喊團結，也讓人覺得諷刺，因為藍營內部山頭林立，彼此各懷鬼胎，所謂團結，不過是一團心結。

而郭台銘要不要選，充滿著各種未知數。但他挾著鈔能力，時不時到地方拜會藍營議長，辦見面會還有藍小雞捧場，確實擾亂侯營軍心，加上侯民調不振，更給了郭操弄空間，外界認為，郭台銘9月中若宣布自行連署，且利用連署一個多月時間，正好讓他師出有名的全台造勢，而這些連署份數最後有可能成了他進可攻退可守的籌碼，所以一位藍營人士指出，非綠整合這個局會如何發展，恐怕要拖到11月了。