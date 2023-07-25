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《霹靂油俠》台灣版！5男女挖洞偷柴油被起訴　中油求償161萬

▲▼「霹靂油俠」台灣版，清水警方破獲5嫌聯手挖洞抽取柴油被逮。（圖／民眾提供，下同）

▲《霹靂油俠》台灣版，清水警方破獲5嫌聯手挖洞抽取2000公升柴油被逮。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

韓國電影《霹靂油俠》真實版竟在台灣上演，台中市陳姓姊弟和凃姓男子等5人去年1月合謀在清水租鐵皮屋，利用屋內掩蔽鑿穿油管抽取柴油，造成油管壓力異常，引起中油懷疑，清水警方去年9月獲報，經過半年蒐證，今年3月逮捕5人，嫌犯投資95萬，僅獲利6萬，還得面臨刑責和161萬的求償費，台中檢方依加重竊盜起訴，並以影響社會秩序巨大，請均從重量刑。

▲▼「霹靂油俠」台灣版，清水警方破獲5嫌聯手挖洞抽取柴油被逮。（圖／民眾提供，下同）

30歲的陳姓男子（A男）和31歲的凃姓男子（B男）去年1月某天，觀看韓國電影《霹靂油俠》，電影講述竊嫌藉由竊取韓國煉油廠地下輸油管線石油，快速致富，於是竟然異想天開，也想模仿電影情節翻轉人生。

▲▼「霹靂油俠」台灣版，清水警方破獲5嫌聯手挖洞抽取柴油被逮。（圖／民眾提供，下同）

竊油所需資金由39歲的陳姓男子（C男）提供，匯給A男56萬元購買機具，動手者是A男、B男、37歲的陳姓男子（D男），A男的31歲姊姊陳姓女子負責追蹤偷油進度，陳女和C男是男女朋友。

▲▼「霹靂油俠」台灣版，清水警方破獲5嫌聯手挖洞抽取柴油被逮。（圖／民眾提供，下同）

A男和B男除了在清水開挖，同時也在彰化鹿港鎖定台塑油管下手，持鐵鍬、鐵耙、砂輪機、十字鎬、電動鑿等工具，但破壞了覆蓋油管的水泥鋼筋，卻未能順利抽到油而作罷。

▲▼「霹靂油俠」台灣版，清水警方破獲5嫌聯手挖洞抽取柴油被逮。（圖／民眾提供，下同）

去年5、6月間，C男再匯給A男39萬元，A男和D男承租清水區臨港路一處鐵皮屋作為挖油據點，利用扳手、鏟子、鐵鍬、鐵耙、砂輪機、十字鎬、電動鑿等針對中油4支油管鑿洞，順利抽出柴油2000公升，市值約6萬元。

▲▼「霹靂油俠」台灣版，清水警方破獲5嫌聯手挖洞抽取柴油被逮。（圖／民眾提供，下同）

中油去年9月發現油管壓力異常，高達7次之多，雖然壓力都在1個小時內恢復，但附近居民都聞到惡臭氣味，中油覺得可疑而報警，清水警方獲報後，透過路口監視器等偵辦作為，今年3月一一逮捕5人到案，5人坦承犯行，中油還求償油管修復費161萬多元。

檢方表示，被告認為可透過竊油謀財，竊取民生用油，且技術尚未純熟，導致裝設閥門無法完全控制，造成石油外洩，還好沒有釀成火災，被告等人對於民生經濟、社會秩序影響巨大，全案在7月24日除依加重竊盜罪嫌起訴外，請均從重量刑。

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