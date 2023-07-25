　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

純情女愛上男公關！急掏9萬幫他贖身　警揭真相讓她心碎

▲▼鼓山詐騙 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲純情的林女（右）被男公關技巧騙得團團轉。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名生活單純的林姓女子（27歲）在7月初透過交友軟體認識一名外型俊俏的年輕型男，兩人透過Line頻繁聯繫，感情日漸加溫。日前男方頻頻出招，以出身清寒、孤苦無依又被迫從事男公關，讓單純的林女難以招架，花錢幫忙買點數衝業績，林女匯款9萬元希望幫他贖身，後來男方又出招，要女子開設3個約定帳戶準備還錢時直接匯入，幸好行員察覺有異報警協助，才沒讓女子一再受騙上當，但也因為戳破男網友謊言，讓女子的愛情泡泡瞬間破滅。

鼓山分局龍華所警員潘毅恩、陳盈靜瑜24日上午10點多，接獲轄內銀行通報有女子疑似遭詐騙。原來是林姓女子臨櫃向行員表示要投資匯款並辦理3家約定帳戶，但行員發現這些帳戶近期有大量的異常交易。

▲▼鼓山詐騙 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲純情的林女（右）在網路認識帥氣的男公關。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警進一步探詢才發現，原來林女在交友軟體上認識男網友「小余」，「小余」自稱從小在育幼院長大，身世坎坷，目前又在八大行業上班，因為已經厭倦這種燈紅酒綠的生活，希望林女可以為其贖身。

林女為了幫助「小余」早日脫身，日前聽從對方指示陸續購買了9萬元的遊戲點數幫忙衝業績，後續「小余」的主管向林女表示，只要再辦理3個約定帳戶，方便日後還款，就讓「小余」脫離男公關。

▲▼鼓山詐騙 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲純情的林女（右）被男公關技巧騙得團團轉。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

林女欣喜之餘，聽從指示至銀行辦理約定帳戶。員警直覺是詐騙手段，進一步查證，發現對方提供的3個帳戶中，一個已列警示帳戶，一個通報疑似詐騙帳戶，如林女決意設定為約定帳戶，勢必遭歹徒利用成為人頭帳戶。經員警與銀行行員苦口婆心的解釋後，林女才失望的從憧憬的網戀中覺醒。

ET快訊
公審店家被轟爆！　5歲兒媽：將發存證信函
杜蘇芮升級「超級颱風」直撲菲律賓！　12小時內威力達高峰
快迅／知名餐飲集團驚傳倒閉！　員工被通知不用上班
快訊／許藍方挨告　二審判決出爐
4網紅爆霸凌！QQmei翻車道歉　愛麗兒「這鍋我不背」
快訊／消防夫妻勒索麥當勞7060萬　二審重判6年半
天道盟松山會長「信董」　胰臟癌病逝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道開中線突煙塵飛散視線全白！　駕駛驚喊：怎麼有煙霧彈？

恐怖回收場老闆！開怪手砸爛公務車+丟磚砸2人　移民署告殺人未遂

天道盟大哥鎖定「有殼族」快速借款　2年狠撈5千萬手法曝

快訊／台大校園內工地火警！　警消急佈水線搶救

愛情公寓詐騙「機房擺鋼琴」還有保時捷　專騙輕熟女…警攻堅逮6人

純情女愛上男公關！急掏9萬幫他贖身　警揭真相讓她心碎

祥豐營區迫砲爆炸釀9傷！2士官斷手　三總曝最新傷況

快訊／許藍方批週刊爆料不倫戀內容不實挨告　二審仍判免賠

Gogoro當越野車！酒駕男躲警騎進地下道　5年違規百次...再吞7罰單

正妹超商ATM提款遭環抱摸臀　噁男裝熟：是我啊...一日性騷2女

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

「破壞力比登陸更大」杜蘇芮又轉向2條路穿台　4地區強風雨

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

代墊4千！寄貨女詐騙遭識破　外送員一路猛追拿榔頭壓制

KID探班峮峮球賽來打水仗！　結果遭水桶攻擊...QQ惹XDD

營業51年遠百寶慶正式熄燈　總經理不捨率員工揮手道別

國道開中線突煙塵飛散視線全白！　駕駛驚喊：怎麼有煙霧彈？

恐怖回收場老闆！開怪手砸爛公務車+丟磚砸2人　移民署告殺人未遂

天道盟大哥鎖定「有殼族」快速借款　2年狠撈5千萬手法曝

快訊／台大校園內工地火警！　警消急佈水線搶救

愛情公寓詐騙「機房擺鋼琴」還有保時捷　專騙輕熟女…警攻堅逮6人

純情女愛上男公關！急掏9萬幫他贖身　警揭真相讓她心碎

祥豐營區迫砲爆炸釀9傷！2士官斷手　三總曝最新傷況

快訊／許藍方批週刊爆料不倫戀內容不實挨告　二審仍判免賠

Gogoro當越野車！酒駕男躲警騎進地下道　5年違規百次...再吞7罰單

正妹超商ATM提款遭環抱摸臀　噁男裝熟：是我啊...一日性騷2女

火爆男超市咆哮和正義哥扭打　罵警「王八蛋」慘了

太陽升起就是炙熱地獄！中東體感溫度飆66°C　工人早上9點趕下班

郭台銘發誓推動政黨輪替！　邱毅點：723後他剩「這三條路」可走

只要15元爽吃！超商首賣「布丁雪糕」　奶香、焦糖香超濃郁

防堵中國毒氣包！中華郵政出手　即起暫停收寄深圳「貨轉郵」郵件

「省錢省到有害程度」　吳欣岱列舉柯文哲過往失敗政策

東森購物「防颱專區」準備好了　集結泡麵糧食、防災備品方便採買

快訊／杜蘇芮逼近！合歡山頂出現8級強陣風　氣象站籲遠離懸崖

國道開中線突煙塵飛散視線全白！　駕駛驚喊：怎麼有煙霧彈？

遭白營剪接稱「支持中央幫北流買單」　吳思瑤還原始末：看清誰不入流

臭青母嘴角含毛吞光整窩蛋　他聽雞媽媽大叫：芭比Q了

社會熱門新聞

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

即／消防夫妻勒索麥當勞7060萬...二審重判6年半

快訊／中和清晨驚傳墜樓！　婦當場死亡

NONO涉性侵若入獄完了？　更生人曝「香蕉犯」下場

即／男不配合萬安演習！警開出史上第一張裁罰通知

即／許藍方批週刊爆料不實挨告　二審仍判免賠

特斯拉充一半被拔槍　車主氣炸

快訊／祥豐軍營彈藥庫爆炸！官兵恐怖傷勢曝光

聞到濃濃屍臭…警消破門驚見他陳屍床上！全身發黑

專勤隊抓非法外勞　老闆怒開怪手砸車

通緝男1動作遭逮！女友爆哭討親親

即／漢光演習第1天就出事！彈藥庫爆炸7送醫

57歲男「夜間潛水」抓螃蟹溺斃

13歲少女當誘餌遭性侵得逞　警界闖大禍登上BBC

更多熱門

相關新聞

搭訕超正女警秒攻下！他信真愛噴光200萬結局反轉

搭訕超正女警秒攻下！他信真愛噴光200萬結局反轉

浙江雲和一男子癡心網戀「超正女警」，2年內花光50多萬人民幣（約新台幣211萬元）。女友在交往期間，編造要買婚房、父母車禍離世需要繼承遺產、身背9條人命需要逃亡等離奇的藉口開口要錢。因為錢不夠，其中30餘萬元是他向16家網貸平台借錢，直到無力還款被家人發現，最後才醒悟一切就是一場精心謀劃的騙局。

女酒駕肇事　男友為愛頂罪被踢爆

女酒駕肇事　男友為愛頂罪被踢爆

皮膚科醫師揭「外油內乾膚質」3大真相

皮膚科醫師揭「外油內乾膚質」3大真相

男公關逼買遊戲點數　女學生嚇哭

男公關逼買遊戲點數　女學生嚇哭

即／助林義傑扮著作權蟑螂！律師認罪又改口被起訴

即／助林義傑扮著作權蟑螂！律師認罪又改口被起訴

關鍵字：

純情女男公關掏9萬贖身真相心碎

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

捷利國際餐飲集團驚傳倒閉

41歲吳宇舒生了！結婚10年迎大寶

杜蘇芮颱風今恐升級強颱！最快今14：30陸警　「暴風圈明觸陸」

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

馮提莫證實「罹甲狀腺癌末期」！悲認：不想活下去

別以為沒登陸就沒事！台灣位颱風「危險半圈」　6縣市要小心

她初夜被醫學系男友驚揭1隱疾　當場變健檢

杜蘇芮觸陸5大時間點　風雨預估出爐

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣
杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面