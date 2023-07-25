純情女愛上男公關！急掏9萬幫他贖身　警揭真相讓她心碎

▲純情的林女（右）被男公關技巧騙得團團轉。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名生活單純的林姓女子（27歲）在7月初透過交友軟體認識一名外型俊俏的年輕型男，兩人透過Line頻繁聯繫，感情日漸加溫。日前男方頻頻出招，以出身清寒、孤苦無依又被迫從事男公關，讓單純的林女難以招架，花錢幫忙買點數衝業績，林女匯款9萬元希望幫他贖身，後來男方又出招，要女子開設3個約定帳戶準備還錢時直接匯入，幸好行員察覺有異報警協助，才沒讓女子一再受騙上當，但也因為戳破男網友謊言，讓女子的愛情泡泡瞬間破滅。

鼓山分局龍華所警員潘毅恩、陳盈靜瑜24日上午10點多，接獲轄內銀行通報有女子疑似遭詐騙。原來是林姓女子臨櫃向行員表示要投資匯款並辦理3家約定帳戶，但行員發現這些帳戶近期有大量的異常交易。

▲純情的林女（右）在網路認識帥氣的男公關。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警進一步探詢才發現，原來林女在交友軟體上認識男網友「小余」，「小余」自稱從小在育幼院長大，身世坎坷，目前又在八大行業上班，因為已經厭倦這種燈紅酒綠的生活，希望林女可以為其贖身。

林女為了幫助「小余」早日脫身，日前聽從對方指示陸續購買了9萬元的遊戲點數幫忙衝業績，後續「小余」的主管向林女表示，只要再辦理3個約定帳戶，方便日後還款，就讓「小余」脫離男公關。

▲純情的林女（右）被男公關技巧騙得團團轉。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

林女欣喜之餘，聽從指示至銀行辦理約定帳戶。員警直覺是詐騙手段，進一步查證，發現對方提供的3個帳戶中，一個已列警示帳戶，一個通報疑似詐騙帳戶，如林女決意設定為約定帳戶，勢必遭歹徒利用成為人頭帳戶。經員警與銀行行員苦口婆心的解釋後，林女才失望的從憧憬的網戀中覺醒。