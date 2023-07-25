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社會 社會焦點 保障人權

正妹超商ATM提款遭環抱摸臀　噁男裝熟：是我啊...一日性騷2女

▲▼ 士林變態 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林區呂姓正妹po網指出在超商ATM領錢，突感覺後方有人環抱並被摸臀，嚇得趕緊喝斥並報警提告 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

鹹豬手出沒！北市士林區呂姓正妹PO網表示，昨（24日）晚間在超商ATM前領錢，突感到後方有人環抱，並用手觸碰其左臀，她嚇得立刻後退並大聲喝斥「幹嘛摸我！」，陌生男子卻靠近裝熟回「是我啊」，接著悠然自得離開。呂女擔心後續有其他受害者，在店家協助提供監視器畫面下，決定報警提告，轄區警也做出回應。

正妹在臉書社團《士林幫幫》發文說24日晚間在華齡街全家ATM領錢，1名年約20多歲高瘦型男子卻從後方環抱，並用手觸碰左臀部，她後退並大聲喝斥「幹嘛摸我」、「你有事嗎？」，對方卻朝她靠近疑想裝熟並喃喃說「是我啊」之類的話，之後悠遊自在的走出店外。

正妹領完錢後，向店員表示被騷擾，請店家留意此人動向，事後店家店長走出告訴她若需要報警，可以協助提供監視器，她思考片刻後擔心有其他受害者，決定報警。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／士林幫幫）

▲呂姓正妹將被騷擾過程PO網提醒大家注意。（圖／翻攝自Facebook／士林幫幫）

她接著說，在後港派出所做筆錄備案時，員警告訴她「今天已經接獲兩起報案紀錄被此人騷擾」，雖已鎖定目標男子，但因為不是現行犯，不能強制逮捕，所幸監視器剛好有拍到嫌犯正臉以及性騷擾的過程，警方也告知是符合性騷擾防治法第25條，因此她也完成申訴與提告。

呂姓正妹最後抱憾表示，當下沒有立刻報警讓嫌疑犯依現行犯被逮捕，導致他還囂張的在附近區域閒晃，也不能po出他的照片讓大家防範，心裡也是滿懊悔的，希望住附近的居民朋友們最近要小心可疑男子，不要再成為下一個受害者。

據了解，年約20多歲許姓男子疑鎖定年紀相仿女子下手，24日先是在某公園，對1名妙齡女伸出鹹豬手，但該名女子未提告，豈料傍晚又對提款的呂姓女子性騷得逞，一天內就犯下兩起性騷。

對此，後港派出所所長江中月表示，經調閱監視器比對已掌握嫌疑人身份，警方也依規定受理性騷擾申訴及性騷擾防治法第25條「強制觸摸罪」告訴，並儘速將犯嫌查緝。

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