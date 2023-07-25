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屏東「台電2023排球FUN電營」　邀偏鄉及弱勢學童參與

▲台電公司25日在屏東縣立體育館舉辦「台電2023排球Fun電營」開幕典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台電公司25日在屏東縣立體育館舉辦「台電2023排球Fun電營」開幕典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台電公司今(25)日在屏東縣立體育館熱鬧舉辦「台電2023排球Fun電營」開幕典禮， 現場來自屏東地區勝利、崇蘭、賽嘉及佳義等國小與至正國中學童及家長等近300參加開幕動，其中遠在偏鄉的賽嘉及佳義也不因資源缺乏，阻擋了他們對排球的熱愛，場面相當熱絡。

「台電 2023 排球 Fun 電營」開幕典禮，由屏東縣政府、屏東縣體育會、屏東縣排球委員會及台電各級長官等貴賓共同出席，為所有參與學童加油打氣，並祝福選手們旗開得勝。

台電屏東區處饒祐禎處長表示，台電長期致力於國家體育活動發

▲台電公司25日在屏東縣立體育館舉辦「台電2023排球Fun電營」開幕典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台電公司25日在屏東縣立體育館舉辦「台電2023排球Fun電營」開幕典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

展，除培育無數國手為國爭光，對於運動向下扎根更是不遺餘力，台電的夏令營隊因疫情已經停辦3年，希望藉這項活動的舉辦，提升國內排球運動的風氣與實力，讓社會大 眾看見台電的用心，也期望透過各球類競賽，培養小球員奮鬥不懈的精神，以及球場禮儀、團隊合作等良好態度，達到扎根基層體育，並在競賽過程中發現臺灣排壇的未來之光。

台電透過排球Fun電營及關懷列車回饋社會，提供學童接觸排球運動的機會，帶起學童運動風潮。今日傳承排球技術之餘，台電屏東區營業處也在現場宣導節約用電，藉此機會與民眾和小朋友分享家庭節電的小撇步，同時鼓勵民眾下載「台灣電力 APP」，在家就能使用台電各項便利服務。

台電饒處長表示，節能減碳、愛護地球是全球努力目標，期望透過這此次經驗交流，也將落實節電的普世價值傳達到社區、社團及學校等社會基層，共創台電與用戶雙贏。

▲台電公司25日在屏東縣立體育館舉辦「台電2023排球Fun電營」開幕典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台電公司25日在屏東縣立體育館舉辦「台電2023排球Fun電營」開幕典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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