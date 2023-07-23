屏東夏日狂歡祭　潮州警+紙風車三國劇場加強防詐+交安

▲潮州警分局和紙風車三國劇場加強防詐及交安宣導。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東夏日狂歡祭透過「時空交流」邀請紙風車劇團-三國名人劉備、關羽、張飛蒞臨林後四林平地森林園區與民狂歡，因應詐騙類型層出不窮，為提升民眾反詐騙免疫力，潮州警分局分局長林明波率分局宣導團隊在現場與遊客互動，推廣交通安全、113專線婦幼安全及如何識詐，提升自我防詐保護意識，場面熱絡。

警方現場向遊客宣導交通安全部分為「停讓行人」新制6月30正式實施汽車未停讓行人取締標準，將維持現行車輛與行人間隔3公尺須停讓的標準，若間隔不足3公尺將可開罰6千元。

另外由於網路科技帶來便利卻也暗藏許多詐騙陷阱，不論是網路購物或是金融帳號扣款付費、捐款，都請留意小心被詐騙，如果接到電話要操作ATM或者網路銀行進行設定或是提供帳號、密碼，都可能是詐騙。另外，詐騙手法不斷演進，遇到陌生帳號及連結、不要隨便點擊登入，也千萬別將認證碼告訴別人，以免遭詐騙集團利用，有任何疑問請撥打165反詐騙專線洽詢。

潮州警分局表示，暑假期間，保護青少年安全，如防制少年接觸新興毒品與(電子)菸害、防制幫派組織吸收少年與涉入校園暴力、防制少年淪為詐欺集團成員或擔任車手、防制兒少性私密影像相關犯罪與被害、強化少年網路安全觀念、少年深夜留連營業場所及其他偏差行為等也是重點工作，讓孩子快樂安心放暑假。