愛爾麗捐贈泰武鄉幸福巴士　打造友善無礙生活

▲愛爾麗集團愛心不落人後，捐贈九人座座車以滿足屏東泰武鄉長者就醫等需求。

圖、文／愛爾麗提供

依據屏東縣政府民政處資料統計，泰武鄉已正式進入高齡社會的階段。面對高齡社會，偏鄉地區因人煙稀落，道路可能因地勢造成狹小、起伏、顛簸，不利於一般大型公共巴士通行，且運輸服務效率不佳、營運成本高，使得民眾需求無法獲得滿足。

為方便長者就醫並維護長者身體機能之健康，泰武鄉將辦理「幸福巴士-愛爾麗52號」照顧本鄉長者乘車需求時，可透過在地人服務在地人的方式通報進行預約乘車，並考量長者不善或不便使用手機、電話直接線上或電話預約，故連結在地各單位包含村辦公處、社區協會（文化健康站）、長照據點、衛生所、醫院等重要日常生活據點來共同關懷長者之外出交通需求，讓長者預約乘車時能有更多選擇、更加無礙；同時持續滾動檢視與深入掌握在地乘車需求，以提升長者外出參與社會活動之意願。

泰武鄉為感謝國內醫美龍頭愛爾麗集團董事長常如山與總經理劉貞華愛心不落人後、回饋社會、投身公益，捐贈九人座座車以滿足本鄉長者就醫等需求，特別辦理【3092泰武鄉幸福共享站◆泰好用了BUS—贈車典禮】，於今（7/24）上午10時於吾拉魯滋社區活動中心舉行贈車儀式，期許泰武鄉幸福巴士具備更多元與彈性的服務，如日常生活採買、就醫、就養、就學、物資傳遞以及社區關懷等功能，以突破現有的交通運輸框架，建置本鄉幸福共享運輸服務模式，打造友善與親切的無礙環境。