慎防杜蘇芮！全台36船班今緊急暫停　受影響航班這裡看

▲金門小三通因應颱風來襲，公告明（26）、後天（27）往返五通、石井全天候停航。（資料照／記者林名揚翻攝）
記者林名揚、蔡怡萍／金門報導
杜蘇芮颱風逐漸逼近，中央氣象局已於昨24日晚間8時30分發布海上颱風警報，預計今（25日）下半天將發布陸警，全台的活動、交通等進行也將視情況作出緊急調整，船運方面，金門小三通船運已公告明26日(星期三)至27日(星期四)金門往返五通、石井航線全天候停航；另外航港局天然災害應變小組也公告今（25）共停止國內航班30次、兩岸航班6次，詳細航班如下：
【交通部航港局天然災害應變小組10時通報】
1.受杜蘇芮颱風影響，本日(7月25日)共有9航線(國內6航線、兩岸3航線)，計36航次停航(國內30航次、兩岸6航次)：
(1)高雄-馬公：全部停航(2航次)
(2)基隆-馬祖：部分停航(開航1航次、停航1航次)
(3)台北-馬祖：全部停航(1航次)
(4)富岡-綠島：全部停航(12航次)
(5)富岡-蘭嶼：全部停航(6航次)
(6)後壁湖-蘭嶼：全部停航(8航次)
(7)金門-泉州：全部停航(2航次)
(8)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)
(9)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)
2.海運已加開航班資訊：無。
航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。
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