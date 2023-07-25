慎防杜蘇芮！全台36船班今緊急暫停　受影響航班這裡看

杜蘇芮颱風颱今（25）晨已達中颱上限，預計今白天到晚間再增強為強颱，中央氣象局預估最快今下午2點半發布陸警，暴風圈明上午接觸恆春半島，明天到周四最靠台灣，東部降雨明顯，周四南部風雨也將增強。有關颱風最新動態，《東森新媒體ETtoday》將直播氣象局說明。