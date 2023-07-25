杜蘇芮「破洞補起來了」！挑戰超級颱風　氣象局：6小時內轉強颱

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風今晨(25日)達中颱上限，即將升級強颱，最快今下午2點半發布陸警，氣象粉專表示，杜蘇芮颱風環流更加完整、紮實，薄弱破洞都補起來了，美軍模式已經升格4級熱帶氣旋，進入巔峰，有機會挑戰5級「超級颱風」。氣象局則表示，杜蘇芮未來6小時將達強烈颱風並以強颱之姿靠近台灣。

▲杜蘇芮颱風即將升級強颱。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急 ）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」表示，過去6小時，杜蘇芮颱風環流更完整、緊實，原本比較薄弱的北側也大幅改善、破洞都補起來了，美軍聯合颱風警報中心(JTWC)已經升格為4級熱帶氣旋，進入巔峰狀態，有機會挑戰5級「超級颱風」！理論上氣象局稍後也會升格為強烈颱風，型態這麼美沒道理不升。

氣象局預報員官欣平受訪時則表示，目前杜蘇芮颱風仍是中颱上限，未來6小時內即將增強為強烈颱風，強度上以維持強颱姿態靠近台灣地區，明天暴風圈觸碰台灣陸地，結構會受到破壞，強度將會減弱。

中央氣象局技正羅雅尹則指出，杜蘇芮颱風今天清晨強度增強，已達中度颱風上限，未來接近呂宋島北方海面，海洋或大氣條件有利再增強，不排除增強為強烈颱風，可能以中颱上限或強颱接近呂宋島北方海面，通過巴士海峽後強度有機會稍減。

羅雅尹指出，依目前預報路徑若沒有變動，杜蘇芮颱風最快今下午2點半將發布陸警，暴風圈最快明天(26日)上午接觸恆春半島，明天到周四(27日)最靠台灣，東部降雨明顯，周四南部降雨也將持續增強。