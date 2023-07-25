路面驚見油漬　警民聯手「就地取材石灰鋪地」被讚爆

▲東港警分局巡佐王天佑、警員何忠洲清除路面油漬 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮中正路與新勝街口出現大批油漬，東港警分局員警執行巡邏勤務時接獲民眾報案，立即趕往現場，並與現場熱心民眾迅速就地取材，以石灰清除車道上油漬，維護用路人的通安全，深獲民眾讚譽及肯定。

東港警分局巡佐王天佑、警員何忠洲日前執行18-20時巡邏勤務時，接獲民眾報案東港鎮中正路、新勝街路口有交通事故，員警到場發現路面因交通事故留下油漬，影響往來行車安全，為避免車輛因視線不佳滑倒造成二次事故，立即與現場熱心民眾以石灰清除車道上油漬。



警方表示，東港鎮中正路為鎮內主要道路，車道上車輛往來眾多，2員於處理交通事故後擔心路面油漬造成危險，便以巡邏車停放路口警戒，並與熱心民眾一同清除車道上油漬，待用路安全無虞後，才繼續執行巡邏勤務。

警方清理道路障礙後欲離開時，路過民眾向警方表示自己曾因要閃避道路障礙而發生過交通事故，今日看到員警為守護用路人的行車安全，在車流量多的車道上主動排除，相當感動並肯定員警為民服務的精神，豎起大拇指說「有警察真好」！



東港警分局長張世儒表示，警察以「民眾大小事，都是警察的重要事」的積極服務態度，發現油漬並立即排除，以避免用路人發生危險，深受鄰里民眾肯定與鼓勵，為民服務的精神值得嘉勉。