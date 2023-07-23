挑戰108km！阿姨「憑感覺」騎單車衝彰化　還沒出台中迷路2天

▲台中一名婦人想從西屯騎腳踏車前往彰化王功，不料卻在烏日迷航2天。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

108公里「超硬」挑戰失敗！台中市一名60多歲鄭姓婦人15日自西屯啟程，打算騎腳踏車前往彰化王功漁港參加漁火節，不過鄭婦全程沒用導航，來回108公里都要「靠方向感」前進，結果人在烏日區就迷航2天1夜，好心民眾報警後，由員警協助鄭婦返家。

彰化王功漁火節今年邁入第19年，不少民眾都前往朝聖。15、16日王功漁港舉行，就吸引台中一名60多歲鄭婦前往參加，鄭婦15日從西屯區騎腳踏車前往，自認方向感很準，不必依靠導航系統，就一路往南騎乘，結果就在烏日區迷途徘徊。

依照Google Maps概略計算，從西屯抵達彰化王功，單程就要54公里，加上返航至少要108公里，來回不休息就要花費至少6小時，對6旬婦人來說挑戰不小。

有民眾發現鄭婦看上去很疲憊，趕緊通報警方，烏日警分局五光派出所員警到場了解後，協助聯繫鄭婦家人，並趕緊將她帶返所，遞上一碗熱騰騰的麵，讓婦人補充體力。鄭婦家人趕抵後稱，知道媽媽說要騎腳踏車去彰化看熱鬧，以為這兩天是夜宿彰化，沒想到是迷失在街頭，感謝熱心民眾與員警協助。

烏日警分局呼籲，民眾應多多關心與陪伴長者，並且多加留意長者平日動向，避免發生不必要之危險。