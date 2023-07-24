民宅冒粉紫光！警喊「有了」破大麻森林...教科書再揪出上游

記者許權毅／台中報導

刑事局日前獲報，一名程姓犯嫌在高雄、台中承租透天，在裡頭偷偷種植大麻，員警掌握程嫌在潭子區某民宅，將一樓轉租給夾娃娃機店當掩護，4月前往搜索，赫見二樓冒出「紫光」，現場查扣23株大麻、改造手槍、10多發子彈，還找到程嫌「師傅指導書」循線逮捕到另名廖嫌，查扣12株大麻，總計35株，市值千萬。

▲台中一名程嫌用娃娃機店當掩護，在民宅二樓種植大麻，被警方查獲逮捕。（圖／記者許權毅翻攝）



刑事局中部打擊犯罪中心指出，日前接獲通報，一名程姓犯嫌專門在高雄、台中承租透天民宅，在裡面偷偷種植大麻，其中位在台中潭子區的民宅，一樓轉租給娃娃機店業者，二、三樓則種植大麻，4月13日警方埋伏蒐證時，見時機成熟，立刻進入搜索，還在樓梯間就看見二樓房間冒出「粉紫光」，立刻喊「有了有了！紫燈！不要動！」。

▲▼ 埋伏警方日前見時機成熟，衝進程嫌藏在二樓的「植栽室」，當場人贓俱獲。（圖／記者許權毅翻攝）



員警在屋內搜出23株大麻植株、大麻種子以及成品，並搜出一把改造手槍、子彈等。此外，眼尖員警發現現場有「教科書」，懷疑是提供技術給程嫌的上游，果然在逮捕程嫌後2小時後，在太平區找到一名廖姓毒品通緝犯，查扣12株大麻植株，2人互稱是「技術無償交流」，偶爾還會互相關心。

▲▼ 現場不只查獲大麻，還找到一把改造手槍、多發子彈。（圖／記者許權毅翻攝）



依照警方估算，一株大麻市值約30萬左右，本次行動總計查扣35株，市值約1050萬，所幸並未流入市面。全案則訊後將2人依照毒品罪嫌送辦，程嫌另有違反槍砲彈藥刀械管制條例。

警方呼籲，大麻為我國毒品危害防制條例所規範之第二級毒品，明文規定「製造、運輸、販賣第二級毒品者，可處無期徒刑或十年以上有期徒刑」，又大麻常擔任「誘導性毒品」的角色，導致吸食大麻者後續使用更多更強烈的毒品，且毒品犯罪往往衍生非法槍枝、暴力及幫派等社會治安問題，刑事局將會持續加強查緝，也呼籲民眾切勿以身試法，鋌而走險而有吸食及栽種大麻或涉犯其他毒品犯罪。