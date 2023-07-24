警扣手槍+8子彈被指違法搜索　藏槍男一審無罪...二審逆轉重判

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社會 社會焦點 保障人權

警察違法搜索找出槍枝　一審無罪二審逆轉重判理由曝

▲前陸軍269旅某步兵連張姓中士班長去年12月在營區將國造T75K3手槍與3只彈匣放入迷彩褲口袋意圖攜出營區，後因部隊察覺短少槍枝發動全連搜查，張男將手槍等物放在營區某處草地被發現。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲男子遭警方違法搜索找出槍彈，一審判無罪，二審逆轉。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名蔡姓男子攜帶槍彈因交通違規被警察攔檢，員警在未獲同意的情況下，在蔡男背包內搜出改造手槍和8發子彈，警方依違反槍砲管制條例移送法辦，屏東地院一審認定違法搜索，判蔡男無罪，檢方不服上訴，高等法院高雄分院雖同樣認定警方的搜索違法，但認為槍枝危害性性更大，因此改判徒刑3年6月，可上訴。

判決指出，蔡姓男子是在2020年2月間購得具有殺傷力的改造手槍1支和8發子彈，同年4月12日下午4時許，蔡男在屏東縣內埔鄉中正路與永豐路口，因交通違規被員警攔查，員警發現蔡男是治安人口，因此盯上蔡男隨身攜帶的側背包。

蔡男當場拒絕並質疑「查驗完不是就要放人？」，員警仍企圖搜索，蔡男當場和員警吵了起來，員警稱「你剛剛不是同意？」，蔡男反駁「我哪有同意？」，最後員警叫來支援警力，把蔡男帶回內埔警分局新勢派出所。

到了警局後，員警強取蔡男側背包，打開果然搜到1把改造手槍、子彈8發，隨即將蔡男依違反槍砲彈藥管制條例、妨害公務等罪移送法辦。

屏東地院審理時，蔡男辯稱當時沒有交通違規，否認有妨害公務，法官勘驗員警的密錄器和偵查報告後，認為警方在攔查現場將蔡男以妨害公務現行犯逮捕，附帶執行搜索針側背包，但員警並未先合法逮捕，自不得進而為附帶搜索，搜出的槍彈沒有證據力，判蔡男無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭雖然也認為警方搜索程序違法，但根據刑事訴訟法規定，權衡個人基本人權之保障及公共利益之維護，依比例原則及法益均衡原則後，認定搜到的槍、彈有證據力，因此改判徒刑3年6月，併科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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