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成功致勝！　黃偉哲送禮歡迎12國小球員參加2023世界盃少棒錦標賽

▲黃偉哲市長送準備「成功致勝」意涵的台南文創禮品成功洋芋片、至聖點心麵，以及左鎮芒果布丁、柳營牛奶糖，作為小選手們到訪台南的祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃偉哲市長送準備「成功致勝」意涵的台南文創禮品成功洋芋片、至聖點心麵，以及左鎮芒果布丁、柳營牛奶糖，作為小選手們到訪台南的祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023 WBSC世界盃少棒錦標賽事即將在7月28日正式開賽，來自12國的小選手們將在26日陸續抵達台南，黃偉哲市長特別準備了寓有「成功致勝」意涵的台南文創禮品成功洋芋片、至聖點心麵，以及富有台南在地農產特色的左鎮芒果布丁、柳營牛奶糖，作為小選手們到訪台南的祝福。

▲黃偉哲市長送準備「成功致勝」意涵的台南文創禮品成功洋芋片、至聖點心麵，以及左鎮芒果布丁、柳營牛奶糖，作為小選手們到訪台南的祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，今年已是台南市政府第5度承辦世界盃少棒錦標賽，他非常開心看到世界各國的球隊再度來到台南，歡迎大家入場為他們加油。黃市長透露，市府已在賽事休息日安排文化交流活動，讓小選手們在競賽之餘也能體驗台南的城市特色，他並指出明年將有一系列台南400活動，也邀請他們再返台南、一同紀念台南的歷史特殊時刻。

2023第七屆WBSC世界盃少棒錦標賽」於7月28日至8月6日在「亞太國際棒球訓練中心」少棒主、副球場舉行。今年參賽隊伍橫跨亞、美、歐及大洋洲等四大洲，共有臺灣、美國、墨西哥、委內瑞拉、巴拿馬、德國、捷克、日本、韓國、紐西蘭、澳洲及多明尼加等12國參賽。

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