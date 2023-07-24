台南將軍吼兩天逾9萬人朝聖　黃偉哲與歌迷相約2024年見

▲2023台南夏日音樂節將軍吼，23日進入第2天，來自各地的忠實歌迷一早就湧入現場排隊，2天總計超過9萬人次朝聖，為歷年之最。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2023台南夏日音樂節將軍吼，23日進入第2天，來自各地忠實歌迷一早就湧入現場排隊，2天總計超過9萬人次朝聖為歷年之最，各平台直播則吸引逾20萬人觀看。市長黃偉哲再度親臨現場與民同歡，並於演唱會後啟動長達7分鐘的「微笑台南」煙火秀，為今年將軍吼音樂節劃下完美句點，議員王宣貿、黃肇輝到場參與。





黃偉哲表示，這2天的音樂節帶給全國民眾美好的夏日回憶，歡迎大家來市長的臉書留言、敲碗，說出最喜歡哪一組樂團或歌手，就有機會在全運會市民之夜或是跨年演唱會上再次看到他們的演出。此話一出也引起歌迷朋友陣陣歡呼。





將軍吼延續22日「將軍狂派對」，23日主題為「港口流行趴」，傍晚5時登場，由主持人楊程鈞(小龜)開唱，炒熱現場氣氛，接著由A級戰場冠軍男團All In 5上場，以及剛出爐的金曲新人洪佩瑜演唱剛獲得最佳作曲獎的「不在一起就不會分開」，讓觀眾大飽耳福。

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接棒演唱的好樂團、「大嘻哈2冠軍」阿跨面、靈魂系怪物女神karencici，以及引起少女粉絲尖叫聲不斷的超人氣大勢男團FEniX，加上最後登場的創作金曲歌姬蔡健雅，壓軸演唱「我要給世界最悠長的濕吻」，一首首好歌與粉絲共度將軍漁港美麗的夕陽景緻與海港風情。





觀旅局表示，將軍吼越夜越嗨，演唱會結束後的煙火秀，吸引不少煙火攝影愛好者提前卡位。暨昨日的「閃耀之星」，23日主題為「微笑臺南」，美妙的音樂、璀璨煙火秀特別搭配雙重風火輪的特殊煙花效果，帶給現場民眾震撼的視覺饗宴。





台南市政府表示，繼將軍吼音樂節完美落幕，大型賽事U12世界盃少棒錦標賽(7/28-8/6)及全國運動會在台南(10/21-10/26)接連舉辦。而且明年適逢台南400，展覽主題館及相關系列活動陸續規劃中，首發的國際級大型活動「2024台灣燈會在臺南」將串聯台南既有知名燈節，點亮台南。





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