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杜蘇芮颱風威脅南台灣　黃偉哲市長親自主持防颱整備會議

▲杜蘇芮颱風預計將以中颱強度碰觸台灣，台南市長黃偉哲於24日上午8時主持杜蘇芮颱風防颱整備會議表示，要求市府各局處及區公所不可以輕忽並且要嚴陣以待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲ 杜蘇芮颱風預計將以中颱強度碰觸台灣，台南市長黃偉哲於24日上午8時主持杜蘇芮颱風防颱整備會議表示，要求市府各局處及區公所不可以輕忽並且要嚴陣以待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

杜蘇芮颱風目前位置在菲律賓東方海面，依據中央氣象局資料，預計將以中颱強度碰觸台灣，台南市長黃偉哲於24日上午8時主持杜蘇芮颱風防颱整備會議表示，此次杜蘇芮颱風很有可能登陸本島威脅極大，要求市府各局處及區公所不可以輕忽並且要嚴陣以待。

市長會議中裁示請公所加強巡視路面側溝及落水口雜物清除，減少因樹枝落葉或垃圾造成道路積淹水災情，並請警察局協助巡視；28日開幕的U12棒球賽，請體育局要密切注意颱風動態，進行場地及賽程的調整；請教育局針對暑期輔導師生應提早進行防颱整備及加強登革熱防疫；請水利局就抽水站跟移動式抽水機都要預先巡檢發動，確保油料充足，市府已經儲備了三千多個防水檔板，請各區公所務必要發放給有需要的商家、工廠及民眾使用。

▲杜蘇芮颱風預計將以中颱強度碰觸台灣，台南市長黃偉哲於24日上午8時主持杜蘇芮颱風防颱整備會議表示，要求市府各局處及區公所不可以輕忽並且要嚴陣以待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長再次呼籲市民，正逢暑假期間，依據中央氣象局資料顯示27至28日影響南部最劇烈，請民眾勿於沿海地區進行觀浪、戲水、漁業等活動，導致生命造成危害，並做好防颱準備，外出時並慎防豪雨及強陣風，應加強廣告招牌、住宅懸掛物、盆栽、屋頂水塔的固定措施，以免吹落傷及民眾，造成生命財產的損失，並請提前備妥存糧、清理居家排水，落實防颱準備工作。市民可隨時至市政府全球資訊服務網首頁-災害應變告示網了解停班停課、公車營運等相關颱風資訊，如有相關災情市民也可透過1999進行通報，並可利用「台南水情即時通」手機APP了解更多防颱資訊。

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