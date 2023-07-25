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女友炫耀「挖到全聯小確幸」爽賺92元！他見明細笑翻：商人太恐怖

▲▼疫情,生活用品,缺貨,搶購,補貨,物資,超級市場,賣場,全聯,商品,貨架,日用品,民生用品。（圖／記者周宸亘攝）

▲全聯是不少民眾日常生活採買最愛逛的賣場之一。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

全聯福利中心是許多婆媽和小資族的愛店，經常有優惠折扣。一名男網友分享，女友近日在逛全聯時，發現一款奶粉推出促銷活動，只要加購任意品項就折100，因此女友就選了一個8元的軟糖搭配購買，還興奮炫耀「賺了92元」，不過他看了後也馬上吐槽「妳又沒在喝奶粉，我怎麼覺得是多花了500元？」貼文一出，笑翻不少網友。

一名男網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」PO出和女友對話，只見女友興奮表示「我發現全聯有個活動有漏洞」，接著就分享有一款奶粉正推出促銷活動，搭配任意品項購買就現折100元，由於該活動未限制搭配品項的最低價格，因此她就選了一款8元的軟糖，讓她自覺「直接賺了92元」。

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▲原PO分享女友的「炫耀文」。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實説）

▲原PO分享女友的「炫耀文」。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實説，下同）

不過，原PO得知後，也馬上點出關鍵「妳又沒在喝奶粉」，女友則稱「現在開始喝不就好了？」他看了不禁吐槽「我怎麼覺得妳是多花了500元？」但慘被女友怒斥「閉嘴」。對此，他也在文中感嘆，「我怎麼覺得她這種『賺法』會越賺越沒錢？商人太恐怖了」。

▲原PO分享女友「炫耀文」。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實説）

貼文曝光後，馬上引發網友熱烈討論，紛紛笑稱「跟你女朋友說買車送PS5喔，賺比較大快買車吧」、「平常沒喝的人，這個還真的是多花了」、「沒在喝是重點！為了賺92元，花了596元」、「依照我的經驗，奶粉最後會是你在喝的」、「你發現的太多了」、「你太清醒了，這就是創造消費阿」、「買給你喝啊，賺到了」。

不過也有網友認為，「自己覺得賺了最重要，感覺也好，實際也好。沒在泡可以直接吃啊，乾吃超好吃」、「她這是花錢買開心，開心就好」、「現在開始喝，也是啦！補充鈣質！這樣確實賺了92元」、「行銷手法，就換個角度想，喝牛奶很棒，可以補充鈣質，至少她買到的不是不好的食品」。

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