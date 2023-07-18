　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

說好支援卻人間蒸發！全聯10張圖曝奶爸奶媽慘況　網：寫實到哭

記者林育綾／綜合報導

新手爸媽照顧新生兒，難免面臨七手八腳、措手不及的情況，常常因為寶寶的一個哭聲，就「必須消失在現實世界」！全聯小編在臉書PO出10張圖，描述奶爸奶媽突然人間蒸發的狀況，像是在線上遊戲說好要支援，卻突然不見人影而慘被踢出遊戲，讓網友看了也笑說「寫實到哭」。

▲▼全聯小編在臉書PO出10張圖，描述奶爸奶媽被寶寶哭聲召喚後，突然人間蒸發的狀況。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在臉書PO出10張圖，描述奶爸奶媽被寶寶哭聲召喚後，突然人間蒸發的狀況。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在臉書PO出10張圖，描述奶爸奶媽被寶寶哭聲召喚後，突然人間蒸發的狀況。（圖／Facebook／全聯福利中心）

全聯福利中心今（18）日在臉書粉專PO出10張情境截圖，描述許多奶爸奶媽照顧嬰兒時，經常會突然「人間蒸發」的情況，像是對外送員說「馬上幫你開門喔」，卻始終不見人影。還有人玩線上遊戲玩到一半，說好要支援隊友卻瞬間搞消失，讓隊友也困惑「人勒？」、「人？？？？？」最後落得閒置過久，被踢出遊戲。也有線上會議已經結束，卻還獨自掛在線上超過4小時的媽媽。

▲▼全聯小編在臉書PO出10張圖，描述奶爸奶媽被寶寶哭聲召喚後，突然人間蒸發的狀況。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲「會議結束四小時還在線上，真的辛苦了」（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在臉書PO出10張圖，描述奶爸奶媽被寶寶哭聲召喚後，突然人間蒸發的狀況。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲想認證，卻一直過不了寶寶這關，網友也留言「寫實到哭」。（圖／Facebook／全聯福利中心）

其中一張圖則顯示必須在3分鐘內輸入認證碼，卻反覆的發送，始終無法完成認證程序，全聯小編註解「想認證一直過不了寶寶這關」，網友也留言「寫實到哭」。甚至有人傳LINE在關鍵時刻斷連，過了幾天才回「抱歉，上周在忙寶寶的事」。

▲▼全聯小編在臉書PO出10張圖，描述奶爸奶媽被寶寶哭聲召喚後，突然人間蒸發的狀況。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲被寶寶call out的爸爸已消失。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在臉書PO出10張圖，描述奶爸奶媽被寶寶哭聲召喚後，突然人間蒸發的狀況。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲全聯小編註解「早就不是你婆」。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▼聊天斷在這裡消失，最讓人懸心。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在臉書PO出10張圖，描述奶爸奶媽被寶寶哭聲召喚後，突然人間蒸發的狀況。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在臉書PO出10張圖，描述奶爸奶媽被寶寶哭聲召喚後，突然人間蒸發的狀況。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在臉書PO出10張圖，描述奶爸奶媽被寶寶哭聲召喚後，突然人間蒸發的狀況。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在臉書PO出10張圖，描述奶爸奶媽被寶寶哭聲召喚後，突然人間蒸發的狀況。（圖／Facebook／全聯福利中心）

全聯小編PO文表示，「不是愛搞消失，不是愛聊不聊，只是暖爸暖媽，太愛自己寶寶」，藉此宣傳「全聯奶爸奶媽特訓班」優惠檔期，嬰幼兒相關用品下殺8折起。

ET快訊
全台第一家「生活工場」吹熄燈號！　時間點曝光
殘忍片曝光！獒犬突攻擊小白狗　牠直腸遭咬破慘死
快訊／美國人突「越境」進入北韓！
警示燈亮！她仍按機械車位「壓毀鄰居愛車」
快訊／單車男遭大貨車「輾爆頭顱」 　當場死亡
快訊／再增10人！高雄44人吃冰中毒　ICU男童病況曝
快訊／《木曜4》老闆道歉了！
遭控騙9億房產　行天宮回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

說好支援卻人間蒸發！全聯10張圖曝奶爸奶媽慘況　網：寫實到哭

太欠吃！超商獨家「紅豆奶油大福冰淇淋」　皮Q、內餡超香濃

愛恨椒芝麵涼麵版、吹風滷味都有！　「雙月食品社」超商就能吃到

【廣編】解鎖頂級套房！L'uxpresso與台南晶英酒店攜手合作　帶來最高質感旅遊享受

麥當勞「5大夯品買1送1」爽吃42天！　大薯、OREO冰炫風都有

整塊魷魚海鮮排尬雙層牛、炸豬排！　麥當勞最新「2款海陸堡」來了

4口味任選！　速食店「安格斯牛肉堡餐第2套半價」爽吃1個月

夏天就吃這個！超商「親民版涼麵」份量加倍　限時只要58元開吃

60歲男星徒手攀高崖　驚爆：竟天天吃這藥！

董至成人逢喜事「幸福瘦」？ 為愛脫油一個月快剷八公斤

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

女兒看「皮卡丘哭」跟著掉淚　媽聽理由好笑又心疼：我在這

妹子不忍嬤翻垃圾找食物　秒買麵包送她...反被暖哭

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！　學汽笛聲出發…結果摔超慘XD

跳蛛在手上突遇蒼蠅出沒　飼主趕走後飛回慘被咬住

說好支援卻人間蒸發！全聯10張圖曝奶爸奶媽慘況　網：寫實到哭

太欠吃！超商獨家「紅豆奶油大福冰淇淋」　皮Q、內餡超香濃

愛恨椒芝麵涼麵版、吹風滷味都有！　「雙月食品社」超商就能吃到

【廣編】解鎖頂級套房！L'uxpresso與台南晶英酒店攜手合作　帶來最高質感旅遊享受

麥當勞「5大夯品買1送1」爽吃42天！　大薯、OREO冰炫風都有

整塊魷魚海鮮排尬雙層牛、炸豬排！　麥當勞最新「2款海陸堡」來了

4口味任選！　速食店「安格斯牛肉堡餐第2套半價」爽吃1個月

夏天就吃這個！超商「親民版涼麵」份量加倍　限時只要58元開吃

60歲男星徒手攀高崖　驚爆：竟天天吃這藥！

董至成人逢喜事「幸福瘦」？ 為愛脫油一個月快剷八公斤

未成年嚴禁師生戀！教育部：成年者「利用權勢也不行」

吻戲惹怒男友！真人版「小美人魚」被嗆婊子　粉絲看歌詞嚇傻：快逃

AI股續飆漲　緯創、緯穎短線漲幅逾3成並列21檔注意股

靠乾爹不想苦幹！大馬名牌妹開超跑住豪宅　嬌喊：愛情可用錢買到

元智金融素養培育營　透過桌遊提升金融素養及財商

湖人休賽季網羅布魯克斯失利　沒有足夠薪資空間成主因

和家馨突爆已拿掉子宮　老公心疼「每次月經大出血」像活死人

加碼活動！　青埔水生公園Xpark七夕星光限定場公開

17歲少女醉倒友人家慘遭強襲！她驚醒哭喊：不要　噁狼下場曝

分享地方回饋及社區關懷經驗　林聰明沙鍋魚頭執行長桃園開講

80歲爺為挑戰滑水鍛鍊肌肉　狂摔數次後成功起滑超熱血

消費熱門新聞

麥當勞「5大夯品買1送1」連吃42天

速食店最新「鹹鹹圈」限量開吃！

網瘋傳「懶人必備，就像餐廳現做」

速食店安格斯牛肉堡套餐第2套半價吃

幸福瘦？董至成為愛剷近八公斤

麥當勞最新2款海陸堡限時開吃

只要49元！超商限定賣「泰奶霜淇淋」

超商涼麵份量加倍！限時58元開吃

便當夫人的便當難題秘密武器救援

旅行必備洗衣不便靠日本熱銷神器

速食店免費送堡不限量只有5天

瞬間消失！全聯10圖曝奶爸媽慘況

莎莎歡慶40歲生日　粉絲驚呆：太可愛完全看不出

「雙月食品社」超商就能吃到了！

更多熱門

相關新聞

全聯「全新軟Q神物」開賣　店員揭秘「殘酷真相」

全聯「全新軟Q神物」開賣　店員揭秘「殘酷真相」

許多人到超商超市購物，都曾遇過熱情店員介紹新品或通報特價消息等經驗！一名女網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》分享，自己在全聯補貨衛生棉時，被全聯店員阿姨好心告知是「限量特價品、進貨很少建議多帶」，原PO對此還特別PO文表示「全聯阿姨真的人好好，都好熱心！」。

爸媽別再玩「拉手盪鞦韆」！他驚曝恐怖後果

爸媽別再玩「拉手盪鞦韆」！他驚曝恐怖後果

「全聯1神物特價」屌打好市多鮮奶！她秒搬4瓶

「全聯1神物特價」屌打好市多鮮奶！她秒搬4瓶

可可控必衝！全聯巧克力甜點升級

可可控必衝！全聯巧克力甜點升級

台南芒果上架全聯通路！

台南芒果上架全聯通路！

關鍵字：

全聯奶爸奶媽嬰幼兒育兒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／熊熊突宣布：我們結婚了！

「敢告NO哥就處理妳」她PO不自殺聲明

直擊《星光4》冠軍登記結婚！

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

熊熊閃婚「舊愛還是最美」！

他爆台灣高爾夫球場＝賣淫聚集地！老司機1周吃2個

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死

女模遭拍私密處特寫　攝影師：妳尺度大可以這樣

熊熊「我硬求的」鬆口結婚原因！

高雄冰店11人中毒　老闆：我自己也拉肚子

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

飯店浴室放熱水　竟浮現「大量鬼掌印」

小紅老師提告NONO被威脅「砍斷妳手掌」　恐嚇私訊曝光！

更多

最夯影音

更多
玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！
雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面