說好支援卻人間蒸發！全聯10張圖曝奶爸奶媽慘況　網：寫實到哭

記者林育綾／綜合報導

新手爸媽照顧新生兒，難免面臨七手八腳、措手不及的情況，常常因為寶寶的一個哭聲，就「必須消失在現實世界」！全聯小編在臉書PO出10張圖，描述奶爸奶媽突然人間蒸發的狀況，像是在線上遊戲說好要支援，卻突然不見人影而慘被踢出遊戲，讓網友看了也笑說「寫實到哭」。

▲▼全聯小編在臉書PO出10張圖，描述奶爸奶媽被寶寶哭聲召喚後，突然人間蒸發的狀況。（圖／Facebook／全聯福利中心）

全聯福利中心今（18）日在臉書粉專PO出10張情境截圖，描述許多奶爸奶媽照顧嬰兒時，經常會突然「人間蒸發」的情況，像是對外送員說「馬上幫你開門喔」，卻始終不見人影。還有人玩線上遊戲玩到一半，說好要支援隊友卻瞬間搞消失，讓隊友也困惑「人勒？」、「人？？？？？」最後落得閒置過久，被踢出遊戲。也有線上會議已經結束，卻還獨自掛在線上超過4小時的媽媽。

▲「會議結束四小時還在線上，真的辛苦了」（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲想認證，卻一直過不了寶寶這關，網友也留言「寫實到哭」。（圖／Facebook／全聯福利中心）

其中一張圖則顯示必須在3分鐘內輸入認證碼，卻反覆的發送，始終無法完成認證程序，全聯小編註解「想認證一直過不了寶寶這關」，網友也留言「寫實到哭」。甚至有人傳LINE在關鍵時刻斷連，過了幾天才回「抱歉，上周在忙寶寶的事」。

▲被寶寶call out的爸爸已消失。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲全聯小編註解「早就不是你婆」。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▼聊天斷在這裡消失，最讓人懸心。（圖／Facebook／全聯福利中心）

全聯小編PO文表示，「不是愛搞消失，不是愛聊不聊，只是暖爸暖媽，太愛自己寶寶」，藉此宣傳「全聯奶爸奶媽特訓班」優惠檔期，嬰幼兒相關用品下殺8折起。