全聯爸爸節運動家電37折起！可頌麵包買1送1、芭樂2袋下殺88元

▲全聯7/21~8/10推出「健康百分爸」檔期，眾多指定商品79折起，還有大人系甜點，另有運動家電預購37折起。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

因應父親節檔期，全聯福利中心7/21起推出「健康百分爸」檔期，集結眾多商品與預購，除了指定品79折起，還有運動家電下殺37折！例如放鬆療癒系的熱感按摩枕，48折就能帶回家；而We Sweet也推出大人系甜點「蘭姆可可慕斯蛋糕」；此外還有8/8 香蔥鹽可頌「買1送1」、限時芭樂爆殺價2袋88元。

▲8/4~8/10還有限時7天芭樂爆殺價「2袋88元」。

全聯7/21~8/10期間，推出眾多精補品、保健營養品多重優惠，像是專為男性成人設計的「克補B群＋鋅加強錠60錠」，單盒特價485元，三盒特價1199元，搭配每週六、日、一持福利卡買功能性保健食品，單筆每滿888元現折100元，換算下來平均一盒只要366.4元。

同檔期也推出全聯獨家商品，守護3C族老爸推薦「正官庄高麗蔘葉黃素飲60mlx7入」限時優惠一盒459元，還有提升精力的「正官庄活蔘28D馬卡飲50mlx10入」一盒499元，8/10前搭配正官庄品牌活動，單筆每滿888元現折100元，單筆可累折，買越多越划算。

▲迎接父親節，眾多精補品限時優惠。

全聯也精選多款運動家電預購下殺，包含近年最夯的按摩家電「輝葉COZY FIT律動奇機」、「輝葉創飛輪健身車」、「輝葉AnyMasaG按你馬殺機無線肩頸按摩器」、「輝葉4D溫熱手感按摩墊」；還有家庭互動DIY廚房小家電「PHILIPS飛利浦秒碎冰沙果汁機」、「PHILIPS飛利浦全自動美式研磨咖啡機」等，通通只要使用200福利點，再加價1,488元～13,800元不等價格就可帶回家。

其中可以一鍵折疊收納、不占空間的「輝葉Werun小智跑步機」，扣200福利點後加價10,999元，相當於市價37折優惠換購；而小資族孝親首選「輝葉Marvel熱感揉震按摩枕」，扣200福利點加價1,880元就能帶回家，數量有限。

「PXGo!全聯線上購」也同步歡慶父親節，8/4~8/10凡購買「分批取」商品，單筆滿888元贈888福利點，還可以使用「線上轉贈」功能，遠距送禮給爸爸。而全聯「小時達」最快30分鐘把老爸需要的生活用品通通送到家，除了7/29、7/30兩天提前快閃促銷，訂單滿1,888元現折388元；8/4~8/10期間也為爸爸們量身打造雙重優惠活動，指定男性用品專區加碼送5%福利點，單筆最高贈500點；期間單筆消費滿1,000元輸入優惠代碼【LOVEPAPA】整單打88折，最高可折200元。

「隔日達」則精選各大品牌熱銷3C家電、保健品、運動用品、按摩器材，7/28~8/8天天推出一日限量搶購價，最低爆殺5折起，8/5~8/6週末還有加碼活動，消費滿1,500元，即可折抵100元，折後滿1,500元再送1,000福利點。

▲還有新口味5吋「蘭姆可可慕斯蛋糕」，是微醺醇厚的大人系口味。

實體門市也祭出大人系甜點慶祝父親節，8/5~8/10推出3款現貨蛋糕，如8吋「經典德式黑森林蛋糕」、「香芋布丁蛋糕」，還有新口味5吋「蘭姆可可慕斯蛋糕」，蘭姆酒搭配香濃巧克力餡，微醺醇厚的大人系口味，令人耳目一新，售價169元~299元。

門市8/8也推出「香蔥鹽可頌」買1送1，造型長得像牛角麵包的鹽可頌，融入濃厚台式香蔥，口感Q彈柔軟，同時為了照顧爸爸健康，也推出水果優惠活動，像是7/21~8/10「爸爸愛撒蕉」，購買指定香蕉任2件，贈100福利點。8/4~8/10還有限時7天芭樂爆殺價2袋88元。

▲8/8也推出「香蔥鹽可頌」買1送1。