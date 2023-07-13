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全聯「全新軟Q神物」開賣　結帳店員揭秘：是限量特價品

▲▼ 全聯,軟Q,衛生棉,特價,生理期,夏季,無感體驗,kotex,靠得住。（圖／擷取自「我愛全聯-好物老實說」FB社團）

▲被女網友們熱烈討論的「全新軟Q神物」近日在全聯開賣，有網友PO文表示，在結帳時被店員阿姨提醒「殘酷真相」！（圖／擷取自「我愛全聯-好物老實說」FB社團，下同）

消費中心／綜合報導

許多人到超商超市購物，都曾遇過熱情店員介紹新品或通報特價消息等經驗！一名女網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》分享，自己在全聯補貨衛生棉時，被全聯店員阿姨好心告知是「限量特價品、進貨很少建議多帶」，原PO對此還特別PO文表示「全聯阿姨真的人好好，都好熱心！」給店員一個讚。不少網友表示「全聯的哥哥姐姐叔叔阿姨們都很熱心」，也有網友搞笑回應「都被問需要咖啡嗎？」有趣的回覆也讓該則討論增添不少趣味性！

而文章中意外曝光的Kotex無感軟Q棉也引起大家關注。PO文底下馬上有網友表示，「這個跨下真的沒感覺」、「真的好用，屈臣氏加購有買，好用，沒什麼感覺真的很特別」、「我家的店已經賣完」、「真的是限量，自己要去買的時候已經沒貨」、「昨天我有看到空的架子，原來是賣完…還以為是店員忘記補」。

眼看又有號稱再次顛覆「無感體驗」、帶來「更輕薄＋更會吸」設計的Kotex無感軟Q棉，讓一票女網友都紛紛想要購買，小資族網友也表示Kotex無感軟Q棉的無感程度，可媲美過去夯到爆炸的「液態衛生棉」，但價格卻完全大勝，直呼「週末只買一包，回家後算一算一片3.5塊，很便宜欸，超欠買的」。

不過不少網友通報此商品已經沒貨，記者實際走訪全聯門市、詢問店員得知，並不是全部門市都有販售，有販售的門市，一間店也僅進貨一箱特價49元的無感軟Q棉，確實不少店已經完售。記者聽聞後也跟風買了一包回去給同事試用，同事使用後發現，確實很柔軟不會有卡卡的感覺，外出採訪時也能動得自在不拘束。果然能讓經期變得超無感，也難怪有不少消費者紛紛想要嘗試「真的沒什麼感覺的生理期」。

▲▼全聯,軟Q,衛生棉,特價,生理期,夏季,無感體驗,kotex,靠得住。（圖／擷取自「我愛全聯-好物老實說」FB社團）

▲網友紛紛當起報馬仔，分享哪些門市有貨。

民眾若想要嘗鮮，可以盡快到附近全聯碰碰運氣，如果不想白跑一趟，也建議可以事先打電話詢問店員剩餘貨量。就算買不到特價49元的特價品，也可以考慮直接入手大包裝。

▼有貼心網友擔心大家搶不到全聯限量的特價49元新品，還分享了大包裝資訊。

▲▼ 全聯,軟Q,衛生棉,特價,生理期,夏季,無感體驗,kotex,靠得住。（圖／擷取自「我愛全聯-好物老實說」FB社團）

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