「全聯1神物特價」屌打好市多鮮奶　她秒搬4瓶！內行推：好喝

▲福樂美國進口鮮乳，比好市多還便宜。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）



網搜小組／劉維榛報導

許多人去好市多都會買科克蘭鮮奶，然而一名女網友透露，意外在全聯超市看到另一款美國100%鮮乳，兩者幾乎同容量且比好市多便宜，而期限是到8月22日，於是她秒買了4瓶回家，打算自己做健康甜點。文章引發網友也喊衝一波，「這種價格的商品多一點，好市多我就不去了！」

一名網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》驚呼，上周日逛鮮奶專區時，意外發現「福樂美國100%鮮乳」2瓶正在特價268元，於是她秒買4大瓶回家。

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此外，原PO也檢查鮮乳效期是到8月22日，並非即期品，讓她不禁大讚可以手作焦糖布丁、優格與奶酪等，「超棒！」而牌價顯示，鮮乳1瓶容量為1892ml，特價只到7月20日止。

文章曝光後，有內行拿好市多科克蘭鮮奶做比較，容量為1890ml，2瓶價格為289元，「這種價格的商品多一點，好市多我就不去了」、「看到這價格我也買了4瓶」、「很難遇到！前幾天看到立馬買了兩罐」、「這瓶很好喝～但不好買」、「2瓶268元，比Costco自有品牌鮮奶便宜1元，就是不知道味道如何」、「昨天剛好去全聯 ，已經很久沒看到在賣了，又剛好遇到促銷，馬上帶一組，跟好市多的喝起來差不多，不會難喝」。

原PO也補充回應，該款泡拿鐵也很棒，「個人是覺得蠻好喝的，CP值蠻高值得嚐試！」另外也有網友推國產鮮乳，「買柳營鮮奶也不錯，記得139元」、「六甲田莊這個好喝」、「喝台灣的比較保險」。

▼網友熱議。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

