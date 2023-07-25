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杜蘇芮更強壯「雨彈來了」　完美弧線擦台灣！明起風雨變天

▲▼ 。（圖／翻攝NOAA）

▲杜蘇芮逼近台灣過程中持續增強。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象局24日深夜11時30分持續針對5號中度颱風「杜蘇芮」發布海上警報，預報員劉宇其指出，杜蘇芮強度還有略為增強，暴風半徑廣達280公里，沿海風浪增強，已經出現3米浪高，25日開始，颱風外圍環流將水氣帶入，東半部開始有間歇性陣雨，越晚雨越多。

劉宇其預報，杜蘇芮目前路徑正以西北轉西北西方向，逐漸往台灣南方海面接近，暴風警戒區將涵蓋巴士海峽。隨著颱風逐漸靠近，明天東海岸、恆春6米以上浪高，颱風到了巴士海峽之後，以西北方向移動，在26至27日通過台灣近海，並逐漸登陸中國大陸。

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▼杜蘇芮暴風威脅巴士海峽海域。（圖／中央氣象局）

▲▼杜蘇芮颱風 。（圖／中央氣象局）

▼杜蘇芮靠近台灣期間將帶來紫爆等級豪雨。（圖／NCDR）

▲▼杜蘇芮颱風 。（圖／NCDR）

氣象局預估，26至28日將是颱風最接近台灣的時間，東半部、南部、澎湖金門將有強風豪雨，尤其東部、東南部地區和南部山區，27日將有豪雨以上等級降雨出現，雨量預估顯示一半以上區域「紫爆」甚至發白，達到300毫米。

明天天氣部分，東部外海將開始有颱風外圍環流水氣被帶進來，東半部有間歇性陣雨，越晚水氣越多，東半部有較大雨勢，大台北、西半部山區有短暫雨，不過因為明天西半部位在背風面，受沉降氣流影響，天氣晴朗炎熱，氣象局針對西半部、金門發布高溫資訊。

根據氣象局觀測，杜蘇芮今深夜11時中心位在鵝鑾鼻東南方750公里海面上，以時速17公里速度，向西北轉西北西進行，近中心最大風速再度增強至每秒45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風增強至每秒55公尺，7級風暴風半徑維持280公里，10級風暴風半徑90公里。

氣象局指出，杜蘇芮颱風過去3小時強度仍有略為增強，中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西北轉西北西移動，對巴士海峽將構成威脅。

▼杜蘇芮暴風圈半徑廣達280公里。（圖／中央氣象局）

▲▼杜蘇芮颱風 。（圖／中央氣象局）

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