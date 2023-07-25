別以為沒登陸就沒事！台灣位颱風「危險半圈」　6縣市要小心

▲杜蘇芮颱風最新動態。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風已達中颱上限，氣象粉專指出，杜蘇芮颱風即將成為強烈颱風，達顛峰狀態，雖「直接登陸」機率降低，但台灣位於颱風東北象限的「危險半圈」，颱風跟高壓間梯度讓強風區更廣，迎風面的「宜花東、屏高南」不可輕忽，不要以為沒登陸就沒事。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，杜蘇芮颱風過去6小時偏北份量稍多，直接撞呂宋機率降低，通過巴士海峽機率高，今天偏北程度很關鍵。杜蘇芮已達中度颱風上限，即將成為強烈颱風，達顛峰狀態。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，杜蘇芮雖然「直接登陸」機率降低，但台灣位於颱風東北象限的「危險半圈」，颱風跟高壓之間的梯度讓強風區更廣，迎風面的「宜花東、屏高南」不可輕忽！

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，不能只看颱風路徑「那條線」，以為沒登陸就沒事，再次呼籲，台東、屏東、花蓮、高雄、南部山區務必注意持續性強降雨，提高警覺！

▲氣象局技正羅雅尹說明杜蘇芮颱風最新動態。（圖／記者李姿慧攝）

中央氣象局上午持續針對杜蘇芮發布海上警報，氣象局技正羅雅尹表示，今天上午8點杜蘇芮颱風朝西北轉西北西，接近呂宋島，警戒區範圍包括巴士海峽、東沙島海面，船隻要嚴加戒備。

羅雅尹指出，杜蘇芮颱風眼清晰可見，今天清晨強度增強，已達中度颱風上限，接近呂宋島海面條件有利再增強，不排除增強為強度颱風接近呂宋島北方海面，通過巴士海峽後強度有機會稍減。

羅雅尹說明，杜蘇芮颱風預計今下午2點半或5點半發布陸警，依據目前預報路徑若沒有變動，最快今天下午2點半發布陸上颱風警報，暴風圈預計明天上午接觸恆春半島陸地。