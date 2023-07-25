杜蘇芮恐升級強颱！　新竹市府曝颱風假條件：今正常上班課

記者陳凱力／新竹報導

中度颱風杜蘇芮颱風眼清晰，25日清晨已達中颱上限，有機會增強為強颱。「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專指出，以目前路徑研判，北部很難放颱風假。針對是否停班停課，新竹市政府表示，目前相關條件尚未滿足，今日正常上班課。

▲杜蘇芮襲台，中央氣象局最快將於25日下午2時30分發布陸警。（圖／翻攝tropicaltidbits）

中央氣象局指出，預計25日白天到晚間杜蘇芮的強度會再增強，最快將於下午2時30分發布陸上颱風警報，暴風圈最快將於26日上午接觸恆春半島，26日至27日則最靠近台灣，東部降雨明顯，27日南部降雨則將增強。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書則點出，杜蘇芮南側、東側核心肥厚，北側因乾空氣干擾比較薄弱，即將進入第一次巔峰，另外，颱風暴風圈將涵蓋「苗栗至屏東、花東、金門」，「苗栗至雲林」，以目前路徑來研判，南部、花東颱風假機率很高，北部則很難。

針對是否停班課，新竹市政府表示，依天然災害停止上班及上課作業辦法，依據氣象預報，颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時或未來24小時累積雨量預測達350毫米，且已致災或有致災之虞時，新竹市府將依據氣象預報或實際觀測，降雨量或風力若達參考基準，才能據以發布停止上班及上課。

新竹市府表示，目前相關條件尚未滿足，以及風力、雨量標準尚未達到停班停課之參考標準，今日仍正常上班上課。