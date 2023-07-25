不斷更新／杜蘇芮進逼！　全台園區關閉、活動異動懶人包

▲杜蘇芮颱風最新動態。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者莊智勝／綜合報導

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中度颱風杜蘇芮逐漸接近，中央氣象局已於昨24日晚間8時30分發布海上颱風警報，預計今(25日)下半天將發布陸警。氣象局指出，杜蘇芮有機會增強為強烈颱風，預估警戒將包括苗栗以南及花東地區，新竹以北則相對影響較小。受到颱風影響，全台各地園區關閉、活動取消一覽如下：

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彰化

彰化芬園古生物奇幻樂園試營運期間於112年7月25日至112年7月30日暫不開放。

南投

南投林管處所轄能高越嶺國家步道西段、天池山莊及轄屬區域步道，自7月25日中午12時起預警性休園及暫緩開放；奧萬大、合歡山森林遊樂區7月26日下午17時預警性休園，若颱風速度加快，陸警發布警戒範圍包括南投縣時，即配合提前休園。暫停開放期間，核准住宿山友及旅客，可申請退費。

屏東

屏東林管處所轄墾丁、雙流、藤枝及林後四林等園區、自然教育中心、檜谷山屋及所轄自然步道今(25)日中午12點至28日暫停開放。另檜谷山屋暫停開放期間，核准住宿之山友，可逕至申請網站申請全額退費，相關諮詢，可於上班時間電洽08-7236941轉分機329查詢。

東港小琉球交通客運船今(25日)航班正常行駛，明(26日)起至28日全日停駛。船公司將持續觀察海象，有最新船班異動將會立即通知。

台東

原訂於27日舉行知本溫泉區光雕音樂會，將延期至8月24日舉行。

台東縣府稍早宣布，熱氣球主場地鹿野高台的活動，也將於25日上午場活動如常舉行，中午過後至27日全部取消。已購票民眾可全額退費。

金門

小三通客船因應提早避颱作業，自112年7月26日(星期三)至27日(星期四)金門往返五通、石井航線全天候停航，112年7月28日(星期五)視颱風動態，再行公告。