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「3星座」大暑後賺到爆！「事業+投資」財富翻倍大豐收

大暑過後，有3個星座運勢爆棚。（示意圖／翻攝自pexels）

▲大暑過後，有3個星座運勢爆棚。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

隨著23日迎來24節氣中陽氣極盛的「大暑」，12星座的運勢也隨更迭，星座命理網站《搜狐網》即分析指出，有3個星座在大暑後運勢超旺，不僅會有升官的機會，財富也會翻倍，帶來豐厚的收益。

根據《搜狐網》報導，大暑過後，處女座、天蠍座和雙魚座這3星座將迎來金榜題名、財富翻倍、福澤不錯、財運亨通的幸運時刻，努力和決心會帶來事業上的成功和財富的增長。其中處女座事業能受到認可，有望升官行事更加順利；天蠍座事業、投資能獲得更大成就賺取豐厚錢財；雙魚座則是事業憑著創造力達到顛峰，投資選擇到好的標的物。

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處女座

處女座因為個性細心有條理，將在大暑後迎來事業上的輝煌成就，努力和專業能力會得到認可，可能會得到升職或突破性項目的成功。隨著工作的發展，財富也會隨之翻倍，獲得豐厚的回報，也有機會得到貴人的幫助，創造更多的財富和機遇。

天蠍座

天蠍座堅定、敏感又富有魅力，將在大暑後迎來接不完的財富，決心和毅力會帶來事業上的突破和成功，財務方面可能會有投資，或其他形式的偏財運，獲得豐厚的回報，使得財富快速增長，也可能有貴人提供支持和幫助，讓事業和財富取得更大的成就。

雙魚座

具有夢幻、敏感又有創意的雙魚座，將在大暑後迎來財運的亨通，想象力和創造力將帶來事業上的巔峰表現。財務方面可能會有投資或其他項目，帶來可觀的收益，讓財富持續增加。另外，可能會有幸運的機遇降臨，帶來更多的財富和好運。﻿

◎民俗說法，僅供參考。

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