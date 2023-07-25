NONO涉性侵若入獄完了？　更生人曝「香蕉犯」下場

▲藝人NONO涉嫌性侵、猥褻風波不斷。（圖／翻攝自NONO臉書）

圖、文／鏡週刊

藝人NONO涉嫌性侵、猥褻風波不斷，受害者多達20位以上，近日遭網紅「小紅老師」赴北檢按鈴提告。對此，一名曾在獄中服刑10年的更生人接受媒體訪問時透露，性侵犯在監獄裡常遭到「特殊關照」，日子過得非常慘，但NONO身為名人，就算被判有罪，入監後也會特別保護，人身安全應該能受到保障。

《中時新聞網》報導，曾入監服刑10年的更生人「黑仔」表示，性侵犯在獄中又被戲稱為「香蕉犯」，在監所裡十分不受歡迎，若遇到較有正義感、痛恨「香蕉犯」的獄友，就可能時常被針對，「有些人會被牙刷刮龜X、拿牙膏弄」，或是被要求在太陽底下罰站，甚至直接拳腳相向，過著任人使喚的日子，相當沒尊嚴。

黑仔指出，性侵犯自知幹了傷天害理的事，不受獄友待見，即便被欺侮也不會反抗，因為下場只會更慘；他也坦言，獄方為了避免發生意外，通常會把性侵犯關在同間牢房，並盡量安排到同工廠勞動，讓他們比較不容易「被處理」，再說NONO身為名人，外界關注度高，一般都會被特別保護，不會跟普通犯人關一起。

更生人強調，若名人涉性侵案服刑，不會有特殊待遇，但監所管理員會較關心他們的人身安全。黑仔也提到，若入監後被其他受刑人糟蹋，一次就後悔了，且性侵犯即便出獄也要受控管，一看到腳上的電子腳鐐，過去的惡行馬上就被大家知道，很難再過正常的生活。

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